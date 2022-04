Renato Tapia no ha venido siendo habitual titular en el Celta de Vigo, algo que tiempo atrás era imposible de pensar en el equipo de Eduardo Coudet. El volante de la Selección Peruana se encuentra incómodo por la suplencia que actualmente tiene en el cuadro celeste, esto se debería a que el estratega argentino habría declarado anteriormente que el ‘Capitán del Futuro’ solo se cuida para jugar con la ‘Blanquirroja’.

Tras estos comentarios y la suplencia que mantiene, Renato Tapia dejó un pequeño mensaje en un entrevista con el Youtuber Jaime Ferraro: "Hay gente que te quiere y que no te quiere, es normal. Sobre todo con esto que dijeron que solo me ponía bien para la selección o que me estaba cuidando", declaró el volante de la ‘Bicolor’.

Renato Tapia también explico que este tipo de declaraciones, como las que hizo el ‘Chacho’ Coudet, lo han dañado interna y anímicamente: "Me puedes decir lo que tú quieras, pero lo que siempre me ha dado coraje, hasta el punto de ponerme a llorar, es que me digan que soy un mal profesional. A mí me duele mucho que mucha gente diga que solo vengo a cobrar o a ponerme bien solo para la selección".

Finalmente, sin señalar a quien comentó todo esto sobre él, Renato Tapia dijo: "Por qué no lo dijeron el año pasado cuando jugué 32 partidos en menos de un año y también selección. Ya ahora que no estoy jugando, porque el DT. ha decidido no ponerme, ahora sí. Yo no puedo decirle al técnico que me ponga porque la gente dice que no juego aquí y a la selección sí, a la selección me van a seguir llamando y nunca voy a dudar en ir", sentenció el futbolista.