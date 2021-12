Jefferson Farfán siempre ha sido catalogado como un gran jugador de fútbol, hasta cuando comenzaba en Alianza Lima ya se le veía algunos atributos con los que muchos futbolistas no cuentan. Tras dar el salto al viejo continente, Jefferson Farfán brilló en clubes como el PSV Eindhoven y Schalke 04, pero lamentablemente el peruano no llegó a jugar por un grande de Europa.

Equipos como Arsenal, Bayern Múnich y Juventus quisieron tener en sus filas a la ‘Foquita’, pero esto no se llegó a concretar. El delantero de Alianza Lima, en una entrevista con ESPN, dijo el motivo por el cual no llegó a desvincularse del Schalke 04 para dar el gran salto a los grandes de Europa como es el caso de la Juventus.

“Cuando estuve por renovar con el Schalke 04 porque se acababa mi contrato, me llegaron las ofertas. Recuerdo que con la gente de la Juventus nos reunimos en el hotel que está al frente del estadio del Schalke. No se llegó al acuerdo porque el club no me quería vender. Aparte, el ‘feeling’ y la química con los hinchas, con el presidente y con los dirigentes era como de madre a hijo. A ese nivel llegó, había mucha unión”, declaró Jefferson Farfán.

La ‘Foquita’ no solo fue pretendido por la Juventus de Italia, sino también por otros grandes equipos europeos “Sobre el Arsenal me comentó mi empresario en algún momento, pero era complicado porque el Schalke se puso fuerte. Lo mismo con el Bayern Múnich, y no me dejaron ir”, concretó Jefferson Farfán en la entrevista.