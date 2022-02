Cruz Azul cayó por 1-2 frente al Necaxa, en calidad de locales y por la quinta jornada del clausura en la Liga MX. Con el resultado perdió la cima de la tabla de posiciones y Juan Reynoso habló al finalizar el compromiso dando a entender que el equipo llegó sin fuerzas al final del compromiso y que deben de reinventarse para así poder salir campeones.

"Ahorita molesto por el resultado, la verdad puedo decir poco. Hoy es un mal momento para hablar, así que me interesa más lo que ha pasado ahorita que lo otro. Está claro que nos faltó gasolina al final, en esas dos pelotas en el área nos terminan agarrando mal. No podemos quedarnos con una sola forma de jugar y debemos reinventarnos sobre la marcha", sostuvo el estratega peruano.

A Juan Reynoso le preguntaron sobre la salida de un directivo del Cruz Azul, Álvaro Solari, a lo que el técnico dijo: "Entendemos de lo que se trata el ambiente del fútbol. Quien habla es un agradecido de lo que es la institución y por arriba de nosotros está Cruz Azul. Va a haber siempre un técnico, un presidente, jugadores y la certeza (a la afición) se la tenemos que dar con buenos resultados. Lo otro es entrar en una situación de hablar de más, no quiero evadir la situación, pero con esto último que vimos (el resultado del juego) no estoy para no hablar de otras cosas puntuales que no sea el juego".

Sobre el resultado y los puestos que debe de luchar el Cruz Azul en la Liga MX declaró: "Sería fácil para mi sentarme y decir ‘sí nos afectó y por eso perdimos’ pero no es así, este club debe estar por arriba de las circunstancias y debe autoexigirse", finalizó Juan Reynoso. ‘La Máquina’ marcha en el tercer lugar con 10 puntos en 5 compromisos.