La oportunidad de emigrar a un fútbol de alta competencia le llegó muy pronto quizás. Por eso su adaptación le costó un poco más de lo esperado, pero Alexander Lecaros ya pasó ese proceso y se mentaliza en lo que vendrá. Competirá en "Liga 1" con su nueva camiseta, la del Carlos A. Mannucci.

En una entrevista con el Diario Líbero, el ex Botafogo y Avaí en Brasil, confesó por qué decidió regresar al fútbol nuestro. La situación es simple, vestirse de corto con la indumentaria de la Selección Peruana. Ese es el sueño pendiente que tiene el ex Real Garcilaso (Hoy Cusco FC).

"No he tenido ningún contacto, pero yo vine de Brasil con la mentalidad de ser considerado y cumplir mi sueño. Obviamente, eso no viene gratis, trabajaré día a día para cumplir lo que más quiero". Con respecto a eso, también destacó el trabajo de 'El Tigre', a quien busca llenarle los ojos para la recta final de las Eliminatorias.

"El profe (Ricardo Gareca) está haciendo una buena campaña. Después de mucho tiempo la selección volvió a tener un buen fútbol y lo demostró partido a partido. Espero que estos últimos partidos sean de mucha felicidad para lograr el objetivo". Todo dependerá de Lecaros, de cómo trabaje su día a día, y que su rendimiento sea sostenido. Tiene las aptitudes.