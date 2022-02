Ampuero reubicado como defensor central: "Me siento cómodo donde me toque"

En el último partido de la fecha 3 del torneo apertura en la Liga 1, la Universidad San Martín le ganó por 2-0 a Sport Boys en el estadio San Marcos, sumando así para los ‘santos’ sus primeros tres puntos en el campeonato peruano. Los goles fueron de Álvaro Ampuero y Alexis Rojas. Cabe resaltar que Piero Zevallos, jugador de los de Santa Anita vio la tarjeta roja al minuto 87 del encuentro, dejando con 10 a los blancos.

Juan José Luvera, técnico de la USMP, ha posicionado a gol de back central, una nueva experiencia en ese lugar del campo para el futbolista, pero a pesar de eso el exjugador de Universitario de Deportes no se amilanó y tuvo un buen desempeño. Al finalizar el encuentro el defensor dijo: "Contento porque nos salieron las cosas bien, hemos tenido poco tiempo de trabajo pero hemos trabajado muy duro y el equipo se merecía esto. En esta nueva posición trato de hacerlo lo mejor posible", declaró a GOLPERU.

Sobre el trabajo realizado en la semana, previo al partido frente a Sport Boys, Álvaro Ampuero rescató: "Hemos trabajado duro estas semanas, hemos tenido muchos dobles turnos. Hoy más que con la 'U' se vio más reflejado, lo mostramos en el campo e hicimos los goles que era lo que nos había faltado en el partido anterior", finalizó el futbolista de los ‘santos.

Continuando con sus declaraciones, el ahora defensor central de la Universidad San Martín también mencionó cómo es que el entrenador le dijo que se ubique de zaguero: "Ante la necesidad que el equipo recién se está armando, el 'profe' me lo comentó y le dije que me podía acomodar ahí. Me siento cómodo donde me toque, de lateral o de central, me siento bien y espero seguir así para ayudar al equipo", sostuvo.