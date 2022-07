Desde hace algunos días viene siendo un duelo inalcanzable entre ambos comunicadores sociales. La historia la hemos conocido a lo largo de las últimas semanas, cuando Gonzalo Núñez señaló a Carlos Alberto Navarro como un asesor de Agustín Lozano. No se quieren ver, ni en pintura, los referentes del fútbol peruano.

Esta situación no gustó para nada en 'El Tigrillo', quien golpeó en su momento con frases sin concreta, donde dejaba mucho a la imaginación. Insinuaba que 'El Castor' había tenido problemas con respecto a su salud, pero ahora se fue de largo. Acusándolo de haber estado recluido en un centro de descanso.

'El Diario Trome' tomó apunte, y presentó el artículo donde contextualiza lo que sucedió recientemente en 'PBO Campeonísimo': "Gonzalo Núñez recordó que la ‘primicia’ la dio Carlos Alberto ‘Tigrillo’ Navarro, estimando que la filtración provino de la propia FPF para tantear la opinión pública y favorecer la “negociación” que se hizo con Gareca en Argentina".

Y pasamos a textualizar lo dicho por parte del conductor del programa deportivo que va a las (6:00 PM - HORA PERUANA). Donde señaló al líder de 'Exitosa Deportes': "Yo no hablo cojudeces, yo no invento noticias. Si el tipo dice, que ha estado internado por drogas, que lo de Bielsa es mentira… bueno, debe estar pateada la situación".

Añadiendo más detalles a sus afirmaciones, complicando la tranquilidad del ex América Televisión: "Crucé información, algo que tú no puedes hacer, mi querido Gonzalito porque (sonidos de trabarse al hablar) no te da pues, hermano. ¿Qué quieres que te diga? No te sale la palabra completa, tienes que sonarte los moquitos primero para que puedas hablar distendidamente sin que te trabes. Parece una bicicleta contra pedal".

Finalizando, con una aseveración que, si no es cierta, seguramente tendrá una denuncia de por medio: "Como tú estás preocupado en mirarte al espejo a ver cómo te quedó la ñata y todo lo demás, es otra cosa. Tienes que preocuparte… cuando estás en el espejo debes mirarte los ojos, no más abajo, para que entre fácil las ideas a tu cabeza".

3:12 EN ADELANTE: