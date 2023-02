Los problemas entre la Federación Peruana de Fútbol y algunos clubes de la Liga 1 no tienen cuándo acabar. Ahora último se presentó uno sobre el tema de la movilidad en mal estado.

Se trata del Cienciano que lanzó un fuerte comunicado, asegurando que recibieron un maltrato por la empresa de transporte contratada por la FPF, en la cual iban a ser trasladados a Huancayo para disputar la fecha 5 ante el Rojo Matador.

"Comunicado sobre el maltrato recibido por empresa contratada por la FPF en el marco de nuestro viaje a Huancayo para jugar la fecha 5 de la Liga 1 2023", publicaron.

Además, en esa publicación hecha en su cuenta de Twitter, muestran las pruebas de su acusación con el fin de tener sustento para no recibir acusaciones de que son falsas.

En el primer video se muestra que la movilidad no cuenta con aire acondicionado y por ende es una incomodidad para los deportistas y en el segundo video se ve, que el cambio del bus estaba pactada a las 14:00 hrs., pero sucedió a las 17:35 hrs., y además no contaba con lo mostrado, con el tema de la cama que decían que era de 180°, pero no era así.

VIDEO 1 CIENCIANO

VIDEO 2 CIENCIANO

Hasta el momento la FPF no se ha pronunciado respecto a este mal momento que pasaron los cusqueños, así que lo más probable reciban un respuesta en miutos o en horas.