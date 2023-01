El combinado huancaíno no tiene en sus planes reforzarse con el delantero.

Sport Huancayo es uno de los cuatro equipos de la Liga 1 que jugará la próxima edición de la Copa Libertadores. El Rojo Matador a lo largo de estas semanas ha ido reforzándose para afrontar el certamen internacional.

Recientemente, el cuadro de la Incontrastable anunció la contratación del chileno Carlos Escobar para que sea su goleador este año; sin embargo, en los últimos días surgió el rumor de que irían por el fichaje de Alex Valera para formar un letal ataque.

No obstante, BOLAVIP pudo conocer en exclusiva que esta posibilidad está completamente descartada, ya que el elenco huancaíno no tiene en sus planes al atacante por dos motivos: el primero porque no fue ofrecido y el segundo por el alto salario.

De esta manera, el ex Deportivo Llacuabamba no se vestirá de rojo el 2023. A´´un así, se habla de que el club que tomaría la iniciativa por incorporar al artillero sería Sporting Cristal porque le busca competencia a Brenner Marlos.

Por su parte, Sport Huancayo ya cerró su pantel para frontar esta campaña. El último fichaje será un extremo colombiano que llega procedente de América de Cali, El viernes 6 de enero firmará su contrato y se incorporará a la pretemporada.