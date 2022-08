Estas dos últimas temporadas el ataque de Alianza Lima ha sido repotenciado notablemente. Uno de los jugadores que fue clave para conseguir este reconocimiento sin lugar a duda fue Hernán Barcos, quien le aportó una cuota goleadora importante al cuadro blanquiazul.

No obstante, el futuro del atacante argentino parece que no está definido en tienda íntima. Esta tarde, durante un evento benéfico en San Juan de Lurigancho, el delantero fue consultado sobre si renovará con Alianza Lima de cara a la temporada 2023 ante lo cual señaló lo siguiente:

"Yo tengo contrato hasta diciembre y todavía no me han dicho nada. Yo he hablado para ver la renovación, pero no he tenido respuestas y veremos que pasa. No depende de mí, sino del club", declaró el experimentado futbolista a ESPN.

De esta manera, el jugador dio a conocer que quiere continuar en el equipo; sin embargo que esa decisión no depende de él. Finalmente, el ex LDU de Quito cerró la nota manifestando su amor y cariño por el cuadro de La Victoria.

"Siempre está la idea e intención mía. Consulté la idea de Alianza y me dijeron que hay que esperar. Después veremos el momento, cada uno de nosotros tomamos decisiones", sostuvo el delantero.

Finalmente agregó: "Alianza es muy importante en mi carrera y vida, me han recibido de la mejor forma desde el primer día. Siempre mostré el cariño que tengo, en cada partido y entrenamiento".