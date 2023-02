El delantero uruguayo no se guardó nada y declaró de forma efusiva,

En el encuentro que se encargó de cerrar la jornada 6 de la Liga 1 2023, Cusco FC logró una agónica victoria ante la Academia Cantolao en la última jugada del partido gracias a la anotación de Tiago Cantoro

No obstante, para los jugadores del delfín, el árbitro del partido Jesús Cartagena no fue del todo justo, ya que alegaron que fue muy irregular. Gabriel Leyes, delantero del equipo, no se guardó nada y brindó declaraciones al término del partido.

En adición, el ex futbolista de Alianza Lima no se guardó nada y apuntó contra el juez principal mencionando que les metieron la mano al bolsillo. Además, también aprovechó y habló del futuro del club.

"Va a pasar. Hay que mirar para adelante y tratar de sacar puntos de los partidos que vienen. Mirando para atrás no se gana nada. Este partido ya lo perdimos y ni siquiera hay algún consuelo. Si creo que nos metieron la mano en el bolsillo”, declaró Gabriel Leyes.

Finalmente, ceró refiriéndose a Jesús Cartagena: "Después de sus errores, lo quiso arreglar. Cobró 10 faltas para que nosotros llegáramos al área. Y así no es, así no es porque esto tiene que ser justo".