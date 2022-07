Germán Leguía habló fuerte y claro este viernes, en una entrevista para Radio Ovación, donde disparó contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. El exdirectivo de Universitario cuestionó al titular de la FPF por no rendir cuentas hasta ahora del viaje a Qatar y por el dinero que le sigue entregando a clubes que se encuentran sin derechos de televisión.

"Miren cómo viajaron a Barcelona y Qatar todos esos, pero dentro de todo a mí extrañó lo de la San Martín, que siempre quiso que las instituciones sean derechas, serias, y ahora qué pasó. Uno ve la lista de los viajeros y nos damos cuenta de que son los que votaron por Lozano. Cuesta creer que haya personas que ni se conozcan, al parecer son esposas o amigas de alguien, pero lo peor de todo es que Lozano no ha querido responder ni aclarar nada", dijo el exjugador 'merengue'.

"Yo no tengo ningún problema con Agustín, y acá nadie se la está agarrando con él, pero hay una serie de irregularidades que él tiene la obligación de responder. Todo está hasta las patas y encima no quiere transparentar ni las cuentas, ni los viajes. Si no teme nada, que lo haga y todo aclarado, pero eso no sucede, acá quiere hacer las cosas como si fuese un emperador", agregó Germán Leguía.

"Lozano no puede estar entregando plata de otro, o sea como no pudo conseguir derechos de televisión para algunos clubes, todos se tienen que perjudicar. Estamos mal, y acá tendría que intervenir la Sunat o Fiscalía porque con el pretexto que le 'está adelantando a algunos clubes', él cree que eso es suficiente. Yo me pregunto, ¿adelanto de qué?. Esto es increíble, por lo menos en 3 años serán 7 palos que le ha entrega Lozano a estos clubes, y dinero que le pertenecen a otras instituciones", finalizó el exdirectivo de Universitario.