Gonzalo Núñez una vez más recibió palabras de alto calibre por parte de Carlos Alberto Navarro. Debido a que el conductor de 'Exitosa Deportes' señaló al periodista deportivo y fundador de 'Campeonísimo', como un asesor del presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

Esta situación no le gustó al 'Tigrillo', quien no dudó en parar su programa, y dedicarle unos minutos al popular 'Castor'. Iniciando de la siguiente manera: "Han dicho que la información que he manejado sobre Gareca (…). Han dicho que yo tengo esa información porque soy asesor en la sombra de Agustín Lozano. Me parece increíble que alguien con el que yo he trabajado, me conoce, y sabe todo lo que me callé, se atreva a involucrarme en este tipo de situaciones. Escúchame una cosa, Gonzalo".

Explicando que conoce situaciones que por el momento no revelará: "Yo nunca hice públicas las cosas que vi cuando te sentabas a mi izquierda, no soy culpable de que cuando llego del Mundial de Rusia, en el primer programa que hicimos el domingo, tú llegaste en un estado deplorable. Después de eso tuviste que ingresar a Internet (internado). Yo no hice eso. Esa noche, cuando estabas desencajado, a mí me escribía el gerente y me decía: 'Dime que está en tal estado'. Yo, de esas cosas, no voy a hablar".

Así mismo, detalló lo que pasó después de aquel exceso cometido por Gonzalo Núñez en vivo: "Es más, al día siguiente tu primo me llama a mí cuando estaba manejando y me dice: 'Carlos, tú sabes que nos conocemos desde hace años, estamos pensando en que debe de ingresar (a ser internado). Pero queremos saber si en la emisora (Exitosa) lo va a recibir después que termine su internamiento. Yo le dije: 'No tengas ningún cuidado, yo escuché que Capuñay (dueño) los mejores conceptos de tu primo. Te doy el número del gerente".

Destacando que, siempre lo intentó apoyar, y no meterse en problemas con lo que digan los demás: "Entonces, yo que me porté como gente porque tengo a mis padres que se ocuparon de mí desde niño hasta grande, yo no sé cuál habrá sido tu condición, pero no te metas conmigo. ¿Sabes qué? Dudaste de mi profesionalismo. O sea, tú que también estudiaste derecho, crees que el periodista tiene solo una fuente que provee información. Tienes que estar pasado para pensar de esa manera, tienes que estar en otra galaxia, tienes que estar torcido, trastocado, para pensar así".

Finalmente, y para cerrar, también atacó al otro panelista de 'Radio Exitosa'. Quien al parecer también lo señaló como un trabajador del presidente de la 'FPF' "Yo no tengo la culpa que tú no tengas la información. ¿Te pica, te duele? El otro sobón (Óscar Paz) que se mete, que también en la misma emisora… cuando su viejo me llama a mí porque estaba con apendicitis y no tenía donde llevarlo y yo intercedo para que lo metan en la clínica y lo operen, ¿te metes conmigo? ¿Qué tan bajo eres?". Culminando con unas disculpas a sus oyentes.