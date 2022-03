Una entrevista íntegra, personal, y bastante emotiva fue la que dejó Jean Deza a los amigos de 'Infobae'. Ahí 'El Ratón' tocó temas de interés sobre su actualidad, tanto personal como profesional. El ex Alianza Lima, Universidad San Martín, y otros equipos del torneo local, fue claro.

Cuando se le preguntó por la decisión con respecto a su salida del fútbol profesional, donde decidió retirarse y sorprendiendo a todos los amantes del balompié nacional: "Verdad que yo me sentía muy triste, te lo juro que no tenía ganas de nada, por dentro me sentía destrozado por lo que hablaba la prensa, la gente... de que siempre Deza y no se dan cuenta de que todos tenemos derecho de vivir su vida como uno la quiere".

+ Es ex Selección de Chile y ahora podría representar a la Selección Peruana

+ Sujetos interrumpieron práctica de Carlos Stein y los amenazaron con pistolas

+ La foto viral de las barras de Deportivo Municipal y Sport Boys juntas en el Callao

Recordemos que hace unas semanas, Deza había puesto en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje: "Bueno, ante todo quiero agradecer el apoyo de mi familia, novia y clubes interesados por mí. Solo quería dejar este mensaje por acá para decirles que decidí no jugar más al fútbol. Gracias por todo pelotita, fuiste mi todo. Te voy a extrañar. Gracias por todo Dios".

Con la explicación reciente entendemos cuál fue el motivo principal de la radical decisión por parte del veloz deportista. También detalló que ha cambiado su pensamiento a lo de temporadas pasadas: "Las expectativas que tienen de mí, yo te puedo ser sincero, siempre van a ser negativas, todo el mundo habla mal de mí, de 20 comentarios hay uno bueno y todo el mundo dice: pero tú te lo ganaste porque no supiste hacer bien las cosas".

Para cerrar la nota más esperada de Jean Deza, deslizó su último pensamiento: "Ahora que ya tengo 28 años y digo: ‘¿Deza hasta cuándo?’. Mira todas las oportunidades que has tenido y no las has sabido aprovechar, pero ahora, gracias a Dios, tengo una mujer que me acompaña, que confía en mí, que tengo mucho su apoyo". Ojalá cumpla con sus promesas esta vez.