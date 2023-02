El Director General de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, sorprendió a muchos luego de dar su postura referente al título de 1934, que se viene disputando entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Mencionar que este último dice tener documentos que argumentan que ellos son los ganadores de ese título, mientras que los de Ate son catalogados como los campeones de esa temporada.

Bajo ese contexto, el popular Ciego entabló una conversación con el periodista deportivo, Carlos Univazo para referirse a este polémico tema. Es que para el mundialista con la blanquirroja en 1978 y 1982, esta interrogante debe basarse en la historia del fútbol peruano. El Director de la FPF deja en claro que solo apareciendo ello se puede determinar al campeón de 1934 y terminar de una vez por toda con esta problemática.

También, Oblitas fue sincero e indicó que no se ha metido a profundidad con este caso para poder tener una posición definitiva. Pero espera que con el pasar del tiempo se llegue a una solución para que se pueda tener una información oficial de los títulos que posee cada equipo.

"No me quita el sueño. Es un tema histórico y hay que basarse en la historia. Los que quieren tener incidencia en ello que revisen la historia y listo. No le he dado ni dos minutos a ese tema", manifestó.



Recordar que el primer clásico del fútbol peruano edición 2023, entre Cremas y Blanquiazules se verán las caras este domingo 19 de febrero a las 15:30 hrs. (hora peruana).