El defensa de Alianza Lima no se guardó nada y salió con todo.

Alianza Lima presentó el pasado fin de semana a su plantel por todo lo alto. El cuadro de La Victoria hizo de Matute una fiesta en la denominada 'Tarde Blanquiazul', donde se hicieron fuertes y derrotaron por 2-1 a Junior de Barranquilla.

Asimismo, este evento también marcó un hecho inédito en el fútbol peruano, ya que fue la presentación de Carlos Zambrano como flamante refuerzo del cuadro blanquiazul. El 'Kaiser' fue uno de los más ovacionados por la hinchada.

Precisamente, esta mañana el jugador brindó una conferencia de prensa donde atendió a la prensa local y se refirió a diversos puntos, como los objetivos principales con el equipo para esta temproada y la relación con el comando técnico.

No obstante, una pregunta llamó mucho la atención, resulta que el 'León' fue consultado sobre si vio la Noche Crema 2023, evento donde Universitario presentó su plantel. El zaguero respondió de la siguiente manera y de forma contundente.

"Sinceramente, no me percaté, sé que la 'U' tuvo su presentación, no la miré. Sé que nuestra presentación fue hermosa y es lo más importante", sentenció Carlos Zambrano ante la consulta de la prensa local.