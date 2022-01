Sismo de 5.6. Eso despertó a toda Lima en la madrugada de este viernes. Según el Instituto Geofísico del Perú, el epicentro del temblor estuvo a 27 kilómetros al noreste de la capital. Precisamente, a las 5.27 horas de la mañana. Lógicamente, volver a dormir, en el mejor de los casos, no fue tarea fácil.

Por el momento, no se han reportado víctimas fatales ni daños materiales aunque en las próximas horas se detallarán las consecuencias del sismo de magnitud 5.6 que nos asustó a todos.

Uno que no fue ajeno al temblor fue Jefferson Farfán, quien está en Lima para ponerse a punto con la Selección Peruana de cara a los próximos dos amistosos internacionales (vs. Jamaica y vs. Panamá) pero más que nada para la próxima Fecha FIFA. La Foquita también fue víctima del susto.

En su cuenta de Instagram, el goleador de Alianza Lima compartió las imágenes que detectaron el temblor y escribió: "Ahora quién dormirá". Además, posteó otra historia desde su cama con todo apagado menos la televisión, que reportaba las últimas noticias: "A oscuras pero con los faroles bien abiertos".

Las 2 historias que subió Farfán tras sentir el sismo

Los detalles del sismo de 5.6 que se registró en Lima y Callao

El temblor tuvo una magnitud de 5.6 grados y una profundidad de 116 kilómetros, según pudo confirmar el Instituto Geofísico del Perú. Por otra parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó algún tipo de riesgo de tsunami por el sismo.