En las últimas semanas, el tema de los derechos televisivos se ha convertido en algo muy importante. Por un lado, la FPF y 9 clubes no se ponen de acuerdo, mientras que el medio de comunicación Directv Sports ya anunció que será el canal oficial de transmisión de la Liga 1 para el 2023.

Bajo ese contexto, la Federación Peruana de Fútbol ha advertido a Alianza, Universitario y demás clubes que sí renuevan con Gol Perú, se estarán tomando las medidas que corresponden. Agustín Lozano, presidente de la organización del fútbol peruano, se refirió a este acontecimiento.

"En la FPF siempre vamos a priorizar al fútbol y las competiciones; por lo tanto, es conveniente que los clubes no detengan su actividad deportiva y que sí participen de lo que ya tienen organizado. Es lo mejor para el fútbol peruano en este momento. Ahora corresponde que, dentro de la reglamentación deportiva de la FPF, se realicen las gestiones para que esto sea una realidad", mencionó Agustín Lozano.

También, Lozano advirtió que ya se contactó con Conmebol para dar conocimiento sobre esta situación que atraviesan los clubes contra la FPF por el tema de los derechos televisivos. Luego, apuntó que están dispuestos a acudir hasta la justicia internacional para que sancionen a los responsables.

"Hoy estoy dando mi conformidad a la CONMEBOL para la inscripción de estos clubes por el convencimiento que tengo de que el fútbol no puede detenerse. Eso sí, en la controversia que hay por los derechos de transmisión que le pertenecen a la FPF sobre los torneos que organiza, nuestra institución se reserva el derecho de hacer respetar el Estatuto ante los órganos jurisdiccionales competentes, en línea con lo dispuesto por la FIFA y CONMEBOL. En ese sentido, la FPF no permitirá que nadie atropelle sus derechos y -si es necesario- acudiremos hasta la justicia deportiva internacional para que sancione si corresponde. Y como siempre lo hemos hecho, acataremos y aplicaremos las decisiones que dichos tribunales impongan", agregó Lozano.

Además, el Ingeniero explica si las palabras de algunos miembros de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú son considerados Amenazas.

“Creo que ellos deberían buscar lo mejor para el fútbol peruano en general, para todos los clubes y todos los futbolistas, no solo para un grupo reducido de personas. La Federación considera que la centralización de los derechos de TV de sus competencias va a beneficiar a todos los equipos de la Liga 1 y la Liga2 y a otras categorías. Además, la FPF nunca buscará que el fútbol pare ni que los futbolistas se perjudiquen; por el contrario, desde el 2019 hemos sido la institución que más ha velado por el bienestar de los futbolistas. Hemos invertido en SAFAP cerca de 2,5 millones de dólares para solucionar las deudas que los clubes tenían con sus jugadores, entre otros aportes”, comunicó.

Luego cuenta el propósito por el cuál se da el cambio de televisora de transmisión de la Liga 1 y Liga 2.

“Lograremos que todos los clubes sean beneficiados, no solo unos cuantos porque esa es nuestra responsabilidad como Federación. Eso elevará la competitividad. Y lo que hoy está pasando es que gracias a la negociación colectiva, todos los clubes reciben más propuestas y condiciones favorables. O sea, el fútbol peruano sí tiene más valor y es un mercado importante, pero esto no era reconocido a los clubes que actualmente están terminando sus contratos. En el aspecto deportivo, hay que entender que la competitividad y el crecimiento global de la Liga llevará a que la performance de los equipos peruanos en torneos internacionales sea mejor. Y eso, a su vez, nos da mejores chances de que nuestras selecciones nacionales tengan mejores convocados”, detalló.

Y termina su comunicado, refiriéndose a la medida cautelar del Poder Judicial, y que habrá conversaciones con los representantes de los clubes para lograr un entendimiento.



“Por mi parte, siempre he estado en permanente comunicación con los presidentes de los clubes. Estamos coordinando para realizar una reunión y todos poner de nuestra parte para que todo el fútbol peruano crezca, y no solo un grupo de personas. Nosotros como Federación hemos recibido una medida cautelar del Poder Judicial que es clarísima en cuanto a nuestra titularidad en los derechos de TV y en las suspensiones y prohibiciones que tiene el Consorcio de realizar contratos por los derechos de la Liga y así lo haremos cumplir. Pero estoy seguro de que, por encima de eso, los clubes quieren que el fútbol se juegue y los hinchas disfruten y nosotros vamos a ayudar a que la competencia no se detenga”, finalizó.