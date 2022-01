Los malestares de la Federación Peruana de Fútbol se hicieron presentes tras la decisión del TAS. Esta resolución modificó absolutamente todo lo planificado, señaló el Gerente General de la 'Liga 1', Víctor Villavicencio. Quien charló en exclusiva con RPP Noticias y disparó fuerte.

Mostrando su incomodidad por los cambios de última hora: "Complicó mucho lo que pasó. Te tira abajo lo planificado, la adecuada calendarización, la mejora en infraestructura desde los clubes, desde la FPF, el propio sistema de registro y bioseguridad. A veces hay decisiones de otros órganos que son autónomos".

Atacando a un equipo que empezó a hacer reclamos externos a lo que se ve en cancha, señala: "Lamentablemente a veces hay decisiones que perjudican a las administraciones de la FPF. No es de ahora, hace 3 o 4 años pasó algo parecido con el caso de Carlos Neumann". Claramente, se refiere a Alianza Lima, club que reclamó en mesa esa temporada contra Real Garcilaso.

Finalmente, afirmó que su cargo no está a disposición y seguirá al pie del cañón: "No pensé en renunciar. No es la solución, nos compete a todos en todos los ámbitos de la FPF, pero estamos para resolver y mejorar el producto. Tratar de ofrecer siempre lo mejor". Yendo en contra de lo que se insinuó hace algunas semanas.