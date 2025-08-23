La dura confesión de Jorge Fossati tras eliminación de Universitario de la Copa Libertadores: “Nos dolió como la…”

Universitario de Deportes no logró el objetivo de seguir con vida en la Copa Libertadores 2025. La derrota frente a Palmeiras en Brasil significó el final de una campaña que, si bien mostró pasajes positivos, no acabó de la mejor manera.

Publicidad

Publicidad

Jorge Fossati, técnico del cuadro ‘crema’, no se guardó nada tras la eliminación y lanzó una fuerte reflexión sobre el impacto emocional que tuvo en su plantel, pero también aprovechó en dirigirse a la organización de la Liga 1.

La dura confesión de Jorge Fossati

Finalizado el último entrenamiento de la ‘U’, el uruguayo dejó claro que el golpe fue fuerte, pero no justifica las críticas que recibe el equipo: “No entiendo de qué nos tenemos que recuperar, no entiendo a los que opinan así. Recuerdo que somos los primeros en la tabla acumulada, campeonamos el Apertura, fuimos el primer equipo que clasificó a octavos”, dijo en primera instancia.

Posterior a ello, el DT no quiso minimizar la caída ante el ‘Verdao’, pero sí puso en contexto lo que viene logrando el conjunto estudiantil durante el año: “Tuvimos un resultado malo, sí, y nos dolió como la p… madre. Pero son cosas que tiene el fútbol. A los dos días tuvimos que jugar en Huancayo, y ahora pasa lo mismo: a dos días y medio de jugar en Brasil”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Fossati defendió a su plantel de los comentarios externos y subrayó que no hay tiempo ni espacio para dramatizar. La exigencia del calendario no permite lamentos prolongados, y por eso, su mensaje fue claro: enfocarse en lo que viene sin victimismos, pero tampoco sin ocultar el desgaste real que atraviesa el grupo.

Críticas a la Liga 1 y al calendario del clásico

Jorge Fossati apuntó directamente contra la Liga 1 por programar el clásico con poco tiempo de recuperación tras el viaje a Brasil. “Es perjudicial para el equipo”, lanzó, recordando además que el calendario fue definido cuando Universitario estaba sin administración estable.

Publicidad

Publicidad

También expresó su preocupación por el estado físico de sus jugadores y dejó un mensaje sobre el arbitraje: “Ojalá que cuando termine el partido se pueda hablar solo de fútbol”.

ver también La despiadada crítica de Paulo Autuori al fútbol peruano: “Son 23 años que salí y veo…”