¿Y Universitario? La nueva confesión de Facundo Callejo sobre su futuro en Liga 1: “Me escriben los de Alianza, Cristal y Melgar”

El nombre Facundo Callejo sigue siendo uno de los más importantes en lo que va de la Liga 1 2025. Vistiendo la camiseta de Cusco FC, el delantero argentino la viene haciendo linda en todo el sentido de la palabra y por ello es que importantes equipos del campeonato están interesados en sus servicios. Si bien Universitario de Deportes sería uno de los candidatos más firmes, hay otros clubes que también entrarían en la pugna por el fichaje.

En esta ocasión fue el mismo protagonista de la contienda quien tomó cartas en el asunto y explicó en cierta medida lo que verdaderamente ocurrirá con su futuro más cercano. Así es, Facundo Callejo habló sobre lo que le espera de cara a la temporada 2026 ahora que anda en boca de varios equipos muy importantes como Alianza Lima, Sporting Cristal y FBC Melgar, a pesar de que recientemente renovó su vínculo contractual con la gente de Cusco FC.

“Sí, me han relacionado con ellos, pero no sé por qué se creó esa relación. Sí, maravilloso porque creo que todo arranca cuando les convierto y a partir de ahí me sorprendió porque me trataban con un cariño tremendo. Siempre que me comenta alguien de Universitario y yo pongo me gusta por respeto porque el tipo ocupa tiempo de su vida para comentarme. Y así como me escriben los de Universitario, me escriben los de Alianza, Cristal y Melgar”; comentó Facundo Callejo en una reciente entrevista con ‘Infobae Perú‘.

La revelación de Facundo Callejo sobre su futuro más cercano en la Liga 1

Si bien actualmente se mantiene muy cómodo en las filas de Cusco FC y es el máximo goleador del campeonato con 20 goles, Facundo Callejo aseguró que no se pudo hacer nada respecto a un posible fichaje a mitad de la presente temporada ya que distintos equipos tenían saturados el cupo de extranjero, pero a la vez reveló que no se sabe lo que pueda ocurrir pensando en el próximo año al considerar que el fútbol es todo muy cambiante.

“Sí y sumado a que ya no se puede hacer nada con ninguno del país porque todos los cupos de extranjeros están ocupados y yo estoy cómodo acá ahora. Pero nunca se sabe el año que viene o el próximo. El fútbol es muy dinámico, pueden pasar muchas cosas”; manifestó el delantero argentino de 33 años que ahora se alista para un verdadero reto en el Torneo Clausura 2025 al tener que enfrentar a Universitario de Deportes.

Día y hora del Universitario vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2025

Universitario de Deportes y Cusco FC se enfrentan en el partido más importante del fin de semana. El duelo está programado para el próximo domingo 28 de septiembre a las 18:00 hora local en el Estadio Monumental de Ate en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Veremos si es que Facundo Callejo es capaz de demostrar en esta ocasión toda su calidad y categoría frente a uno de los candidatos al título nacional y que incluso lo tendría como posibilidad de fichaje pensando en la temporada 2026.

