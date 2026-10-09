A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo miden fuerzas esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega ubicado en la ciudad del Cusco. En el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, estamos a puertas de uno de los encuentros más resonantes del fin de semana, así que a continuación descubre todos los detalles necesarios para no perderte las incidencias del trámite.

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En cuanto al nivel de los equipos y cómo llegan al partido de hoy, Deportivo Garcilaso es el único líder del campeonato con 22 unidades y viene de golear 4-0 a Universitario de Deportes en condición de locales. Por otro lado, Sport Huancayo no se queda atrás y es un gran animador al tener 19 puntos luego de vencer 3-2 a UTC de Cajamarca antes del receso por la fecha FIFA.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026?

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (sábado 10/10)

¿Dónde ver Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026?

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32

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Posibles alineaciones de Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026

Deportivo Garcilaso | Patrick Zubczuk; Aldair Salazar, Xavi Moreno, Agustín Gómez, Erick Canales; Agustín González, Carlos Ramos; Kevin Sandoval, Francisco Arancibia, Beto da Silva y Facundo Castelli. DT: Lisandro Grepo.

Sport Huancayo | Ángel Zamudio; Jean Franco Falconi, Jimmy Valoyes, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles; Diego Carabaño, Javier Sanguinetti, Ricardo Salcedo, Nahuel Luján, Piero Magallanes y Ronal Huaccha. DT: Richard Pellejero.

DATOS CLAVES

Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo juegan por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

juegan por la fecha 11 del Deportivo Garcilaso es líder del Torneo Clausura 2026 con 22 puntos .

es líder del con . Estadio Inca Garcilaso de la Vega albergará el partido a las 20:00 horas.