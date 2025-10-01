¿A qué hora juegan HOY Alianza Lima y Universitario por el Torneo Clausura 2025 en la Liga 1?

Alianza Lima se enfrenta hoy a Atlético Grau en el Estadio Alejandro Villanueva, en un partido clave para ambos equipos. Los “íntimos” llegan a este encuentro con la necesidad de sumar tres puntos para no alejarse de los primeros puestos en la tabla de posiciones, después de una derrota en su último partido contra Cienciano. Además, Alianza Lima buscará revertir su situación, ya que viene de ser eliminado de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Universitario de Deportes visita a Alianza Atlético en Trujillo, en un partido de la fecha 12 del Torneo Clausura. El equipo “crema” buscará mantener su invicto en el campeonato y consolidarse en el liderato. Tras una victoria ajustada en su último encuentro, los dirigidos por su entrenador saben que no pueden permitirse errores para seguir en la lucha por el título.

Ambos equipos se encuentran en momentos cruciales de la temporada y sus partidos de hoy son determinantes para sus aspiraciones en el Torneo Clausura de la Liga 1. Mientras, Alianza Lima necesita una victoria para reengancharse, Universitario busca seguir sumando de a tres para mantener su posición de privilegio.

¿A qué hora juega Universitario por la Liga 1?

Universitario de Deportes jugará contra Alianza Atlético hoy a las 6:00 p.m. (hora de Perú) en el Estadio Mansiche de Trujillo, como parte del Torneo Clausura 2025. Podrás ver la transmisión exclusiva por L1 Max y seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

Horarios por país:

Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p.m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (EST): 7:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8:00 p.m.

México: 5:00 p.m.

Estados Unidos (PST): 3:00 p.m.

¿A qué hora juega Alianza Lima por la Liga 1?

Alianza Lima juega hoy contra Atlético Grau a las 8:30 p.m. (hora de Perú) en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como “Matute”. El partido será transmitido por L1 Max. Además, Bolavip Perú ofrecerá la cobertura más completa minuto a minuto de este encuentro del Torneo Clausura 2025.

Horarios por país:

Perú, Colombia, Ecuador: 8:30 p.m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (EST): 9:30 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10:30 p.m.

México: 7:30 p.m.

Estados Unidos (PST): 5:30 p.m.