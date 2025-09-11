No solo el regreso de Miguel Araujo: la sorpresa que alista Sporting Cristal para visitar a Cusco FC

Sporting Cristal ultima detalles para viajar a la ciudad imperial de cara al duelo frente a Cusco FC. Claramente, los rimenses tienen la consigna de quedarse con la victoria para seguir prendidos en la parte más alta del Torneo Clausura 2025 y para ello es que tendrán unos refuerzos muy importantes que serán claves en las planificaciones de Paulo Autuori, entre ellos el regreso de Miguel Araujo.

Fuente: @Luccinaz

Como bien recordamos, el defensor celeste se lesionó de la muñeca y tuvo que ser operado luego del Alianza Lima vs. Sporting Cristal que se disputó hace algunas semanas en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Si bien se esperaba un tiempo mayor de recuperación, lo concreto es que viene siendo parte de los entrenamientos a la par del grupo y podría ser de la partida este fin de semana cuando enfrenten a Cusco FC.

Así como el esperado regreso de Miguel Araujo podría ser una enorme motivación para la interna de Sporting Cristal, teniendo en cuenta que armaría una buena zaga central junto a Luis Abram, se ha podido conocer que Luis Iberico también entrena en La Florida y estaría listo para volver a la competencia oficial si es que así lo decide el comando técnico liderado por Paulo Autuori.

¿Qué pasó con Luis Iberico y cuál es su situación en Sporting Cristal?

Luis Iberico llegó a Sporting Cristal a mediados de la temporada 2024 y nunca pudo ganarse un lugar de importancia en el equipo titular. Esta situación se agravó aún más cuando se lesionó de la rodilla y tuvo que pasar por el quirófano a inicios de este año 2025. Es decir, hasta ahora no ha podido debutar en la actual campaña y se conoce que durante las últimas semanas ya trabaja junto a sus compañeros para volver a las canchas en el menor tiempo posible.

Fuente: Sporting Cristal

Esta complicada lesión lo alejó de la competencia y su presente está en manos de Paulo Autuori. Teniendo en cuenta la exigencia del entrenador y de lo que pretende con Sporting Cristal en el tramo final del campeonato, veremos si es que el popular ‘Luiqui’ logra meterse en sus planes y lo convence de que realmente está al 100% para darle una mano en ofensiva a uno de los planteles que sin duda alguna luchará a más no poder por el título nacional.

Día, hora y canal del duelo Cusco FC vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025

Cusco FC y Sporting Cristal se enfrentan en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad imperial. El encuentro está pactado para el próximo domingo 14 de septiembre a las 17:30 hora y es uno de los más atractivos del fin de semana. En cuanto a la transmisión oficial, podrás seguir las incidencias por la señal de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, tendrás todos los detalles en el clásico minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

