¿A qué hora y dónde ver en vivo Los Chankas vs. Universitario por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025?

Universitario de Deportes disputará su último encuentro del 2025 cuando enfrente a Los Chankas, correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura. El tricampeón nacional apunta a cerrar la temporada de manera destacada y con un triunfo que marque el cierre del año.

Se prevé que el técnico Jorge Fossati haga pocas modificaciones en su alineación titular, la misma que ha obtenido victorias de manera consistente durante los últimos tres años.

Al frente tendrá a Los Chankas, que todavía busca asegurar un lugar en la Copa Sudamericana, por lo que sumar los tres puntos se vuelve fundamental. Cabe destacar que en sus recientes encuentros, ambos equipos terminaron empatando sin goles.

A qué hora juega Universitario vs. Los Chankas

El choque entre Universitario y Los Chankas, por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025, se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre. De acuerdo a la programación anunciada por la organización, el encuentro tiene previsto iniciar a las 15:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador.

Mientras que, en países como Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela arrancará una hora después, es decir, a las 16:30 horas. Por último, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay la transmisión irá desde las 17:30 horas.

Dónde ver Universitario vs. Los Chankas

El duelo entre ‘cremas’ y ‘guerreros’ se jugará en el estadio Los Chankas, ubicado en Andahuaylas. La transmisión estará a cargo de L1 Max, disponible en DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Quienes prefieran verlo por internet podrán seguirlo mediante L1 Play, plataforma que requiere una suscripción mensual de S/ 22.99. Otra alternativa es el canal de YouTube de L1 Max y, en señal abierta, la cobertura a través de Nativa TV.

