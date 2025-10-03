Agreden a conocido streamer en Matute durante partido entre Alianza Lima y Atlético Grau

El pasado miércoles 1 de octubre, Alianza Lima logró una victoria por 2-1 ante Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, el encuentro se vio marcado por un lamentable incidente.

Durante el desarrollo del partido, el streamer e hincha ‘blanquiazul’ Fanodric fue agredido físicamente por un grupo de personas. La situación quedó registrada en videos que rápidamente se difundieron a través de redes sociales, generando indignación entre los usuarios.

Hinchas de Alianza Lima agreden a Fanodric

En el video difundido, se observa al creador de contenido vistiendo una casaca de Alianza Lima mientras discute con cuatro presuntos hinchas del mismo club. El incidente ocurrió aparentemente en la tribuna Oriente de Matute. Durante este preocupante episodio, el joven se encontraba acompañado por su pareja.

Cabe resaltar que, en los últimos días, el streamer había compartido opiniones sobre el rendimiento del equipo dirigido por Néstor Gorosito, lo que habría generado diversas reacciones en la hinchada.

“Les duele que le digan las verdades y les gusta las mentiras”, “Se creen malos esos hinchas, el pata no quiere pelear y le pegan varios, ni siquiera de a uno. Cobardes”, Siendo crema hasta me da pena ver a Fano así”, fueron algunos de los comentarios en redes.

¿Qué dijo la novia de Fanodric tras la agresión?

Majo Calderón, pareja del streamer ‘blanquiazul’, recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un comunicado tras la agresión que sufrió Fanodric en el estadio Alejandro Villanueva a manos de un grupo de individuos.

“¿Hasta dónde puede llegar la ignorancia y la estupidez de las personas? Querer “atacar” y llegar a la VIOLENCIA sin que alguien haya hecho algo, sin importarles que no solo estaba YO ahí, sino también un ADULTO MAYOR. Ya nos habían avisado lo que iba a pasar, pero decidimos quedarnos porque NO había razón o justificación para que algo así sucediera“, señaló en primera instancia.

Además, agregó lo siguiente: “Me quedé en shock, me invadió el miedo, no podía creer que realmente fueran capaces de eso y en un estadio al que voy desde niña. Qué pena que las redes sociales estén llenas de personas que solo REPITEN COMO IDIOTAS todo lo que leen… ¿Pero ya basta, no? Todo tiene un límite. ¿Qué les jode tanto? ¿La felicidad de las personas? Preocúpense por su vida. ¡COBARDES!”.

Historia de Instagram de Majo Calderón, novia de Fanodric.

