Alex Valera desata la ilusión en Universitario y revela cuándo se concretará el tricampeonato

La confianza en Universitario está al máximo y Alex Valera no se guardó nada al hablar del tan ansiado tricampeonato. Tras el último triunfo crema ante Sporting Cristal, el delantero dejó una frase que encendió la ilusión entre los hinchas.

El artillero crema, clave en la ofensiva del equipo tras anotar el gol del triunfo ante Sporting Cristal, aseguró que el grupo mantiene la mentalidad ganadora y que el objetivo está más cerca que nunca.

Con sus palabras, Alex Valera no solo reafirmó la confianza interna del plantel, sino que encendió nuevamente la ilusión de todo el pueblo merengue. Hablando con L1 MAX, el atacante mandó un mensaje a todos los hinchas cremas.

“Hoy ha sido un partido muy duro, el domingo tenemos otro partido más duro. El tricampeonato lo vamos a decir cuando ya lo tengamos, mientras tanto, paso a paso”, comentó Alex Valera para las cámaras de L1 MAX.

Alex Valera festejando su gol en el Universitario vs. Sporting Cristal. (Foto: Universitario)

¿Qué dijo Alex Valera tras el triunfo de Universitario vs. Sporting Cristal?

Alex Valera puso los paños fríos luego del triunfo de Universitario vs. Sporting Cristal. Si bien está ilusionado con el objetivo del tricampeonato, el delantero sabe que ahora todo es partido a partido.

Lo cierto es que Universitario puede ser campeón este domingo 26 de octubre si derrota a ADT en Tarma. Si bien Cusco juega un día antes ante Atlético Grau, si los cremas ganan de visita, no importará ningún resultado y serán tricampeones de la Liga 1.

¿Cuánto dinero gana Alex Valera?

Alex Valera gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según el último reporte oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el delantero se lleva 360 mil dólares por temporada.

¿Hasta cuándo Alex Valera tiene contrato con Universitario?

Alex Valera tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, según el último reporte oficial de Transfermarkt. Ante esto, se analiza que el equipo crema le renueve el vínculo una vez más.

