Yotún provoca a Universitario con duras palabras tras el tropiezo de Sporting Cristal

La tensión sigue tras el clásico. Yoshimar Yotún rompió el silencio y lanzó un mensaje con tono provocador hacia Universitario luego del tropiezo de Sporting Cristal. Sus palabras no tardaron en generar revuelo en redes y en la hinchada crema.

Sucede que Yoshimar Yotún habló más de los problemas que tuvo Sporting Cristal, que de las virtudes que mostró Universitario. Incluso expresó que los cremas consiguieron el triunfo por cuestión de la suerte.

“Dominamos todo el partido; pero bueno, creo que nos enfrentamos a un rival que está con esa suerte de campeón y la verdad se encontró un gol ahí”, comentó Yoshimar Yotún en entrevista con L1 MAX.

Siguiendo con ese tono desafiante, Yotún reconoció el mal momento de Cristal, pero expresó que van a mejorar: “Es un momento complicado, pero creo que el equipo hizo un gran partido. No nos vamos felices, pero creo que si sacamos un resumen general, creo que el equipo jugó bastante bien”, cerró el volante de 35 años.

Yotún jugando en el Universitario vs. Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Qué dijo Yotún del Universitario vs. Sporting Cristal?

Yoshimar Yotún habló tras el pitazo final del Universitario vs. Sporting Cristal y mandó un fuerte mensaje a los cremas. Así pues, el volante dijo que el equipo de Jorge Fossati ganó por simple suerte y que el gol se lo encontraron.

Según las estadísticas de Sofascore, Sporting Cristal tuvo un control del balón del 72% contra un 28% de Universitario. Además, los celestes tuvieron 16 tiros totales, mientras que los cremas solo 8.

¿Cuánto dinero gana Yoshimar Yotún?

Yoshimar Yotún gana 30 mil dólares mensuales en Sporting Cristal, según el último reporte oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

¿Hasta cuándo Yoshimar Yotún tiene contrato con Sporting Cristal?

Yoshimar Yotún tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026. Consciente que ahora mismo tiene 35 años en el 2025, habrá que ver si el volante está cumpliendo sus últimas temporadas o se retira tras el final de su vínculo.

