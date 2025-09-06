Alianza Lima expresó que no tiene injerencia en el fallo de Conmebol sobre el Independiente vs. Universidad de Chile, pero lo cierto es que es el más interesado en saber cómo va el proceso. Sabiendo que tendrá que enfrentar al cuadro de Chile, ahora se enteró que la institución de Argentina reclamará y levantó su voz.

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, habló de forma exclusiva con L1 MAX y reveló su postura sobre el fallo de Conmebol: “Nadie está de acuerdo con el fallo de Conmebol pues, por el lado de Conmebol, se genera un precedente muy preocupante”, expresó el dirigente.

Cerrando su idea, Franco Navarro también reveló que ambos debieron ser sancionados deportivamente: “Independiente va a apelar y me parece que hay responsables directos sobre el tema de la seguridad. Todos estamos acostumbrados al nivel de seguridad en los partidos de Conmebol y bueno, es un tema que tienen que resolver Universidad de Chile, Independiente y Conmebol”.

Lo cierto es que lo último que se sabe es que Independiente exigió a Conmebol retirar toda alusión de su club del Museo de Conmebol y pidió suspender el Alianza vs. U. de Chile. Mientras Universidad de Chile manifestó que el falló es justo en parte y que reclamará por la sanción de jugar a puertas cerradas.

¿Cómo quedó el último Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

Alianza Lima y Universidad de Chile jugarán por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y es hora de hacer un recuento de cómo están en los enfrentamientos directos. Midiéndose en cuatro ocasiones por partidos oficiales, el balance es dos triunfos para la Universidad de Chile, uno para Alianza Lima y un empate.

El último partido entre Alianza Lima y la Universidad de Chile fue por los octavos de final de la Copa Libertadores 2010. En aquella ocasión jugaron en Chile por la vuelta y el resultado fue un polémico empate a dos goles, que terminó por eliminar al plantel peruano en el resultado global.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN, Disney+ y DirecTV en todo el territorio de Perú, Chile y Sudamérica. También podrás seguir gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

¿Qué día y a qué hora juegan Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

Alianza Lima y Universidad de Chile se medirán por los cuartos de final de la Copa Sudamericana en partidos de ida y vuelta. El partido de ida será el jueves 18 de septiembre desde las 7:30 PM en Matute y la vuelta será el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 PM probablemente en el estadio de Coquimbo a puertas cerradas.

