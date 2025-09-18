Es tendencia:
A pesar que Zambrano fue expulsado, los hinchas de Alianza Lima señalan a otro culpable: “Duerme en la cancha”

Alianza Lima empató sin goles ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana y ahora complicó sus opciones de avanzar a semifinales.

Aldo Cadillo

Carlos Zambrano ante la Universidad de Chile.
Carlos Zambrano ante la Universidad de Chile.

Alianza Lima terminó jugando con diez hombres ante la Universidad de Chile por la expulsión de Carlos Zambrano, pero este hecho no hizo que sea considerado como el peor futbolista íntimo del partido.

Si bien no hay ninguna duda que la expulsión de Carlos Zambrano enojó a los hinchas de Alianza Lima, los fanáticos dejaron en claro que hay un jugador más que logró desesperarlos ante la Universidad de Chile.

Se trata de Sergio Peña, que recibió las críticas más duras por las redes sociales. Uno de ellos fue el usuario Jorge Moreno con la cuenta @JoisMoreno3: “Alianza Lima da mucha ventaja jugando con Sergio Peña, un volante que se ‘duerme’ en la cancha, no transmite absolutamente nada”.

El usuario Alexis Machado, con la cuenta @alexism2697, criticó duramente el juego de Sergio Peña en Alianza Lima: “Cómo quieren ganar, si su número 10 es tan apático y pecho frío que no alimenta a sus delanteros. Tremenda congeladora tiene en el pecho”.

Los números de Sergio Peña en el Alianza Lima vs. Universidad de Chile

Sergio Peña fue titular en el partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile. Jugando 63 minutos del duelo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el volante fue reemplazado por Alan Cantero y acumuló una puntuación de 7.4 por parte de Sofascore.

En cuanto a estadísticas, Sergio Peña realizó en total 43 toques al balón, dio 20 pases precisos de 27 (74%), brindó 2 pases claves, 1 centro acertado de 2 y 2 pases largos acertados de 3.

Polémica en Matute: árbitro brasileño y el VAR ignoran presunta mano de Sergio Peña en Alianza Lima vs. U. de Chile

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Universidad de Chile la vuelta de los cuartos de la Sudamericana?

Alianza Lima juega ante Universidad de Chile el próximo jueves 25 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El partido será desde las 7:30 PM en el estadio de Coquimbo y el ganador pasará a semifinales.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Cuánto gana Sergio Peña?

Sergio Peña gana 50 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Eso quiere decir que por temporada gana 600 mil dólares.

Encuesta

¿Peña debe ser titular en el partido de vuelta?

YA VOTARON 0 PERSONAS

aldo cadillo
Aldo Cadillo
