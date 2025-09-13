Alianza Lima vive enfocado en la Copa Sudamericana, pero de reojo ve los contratos que terminan en diciembre del 2025. Sabiendo que varios jugadores culminan su vínculo, el equipo íntimo tomó una decisión sobre lo que pasará con Hernán Barcos y Paolo Guerrero.

Lo cierto es que si bien tanto Hernán Barcos como Paolo Guerrero tienen una edad que invita al retiro, también es verdad que los dos cuentan con una cantidad destacable de goles con Alianza Lima.

Con las estadísticas de la temporada 2025 como respaldo, Paolo Guerrero lleva 10 goles en 25 partidos y Hernán Barcos registra 12 goles en 33 partidos. Así pues, Alianza Lima decidió que los dos tienen que renovar y su rol seguirá siendo el de delanteros.

Publicidad

Publicidad

El abogado Marcelo Bee Sellares dio la primicia en sus redes sociales: “La dirigencia de Alianza Lima trabaja en la renovación de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, quienes seguirán defendiendo la blanquiazul en 2026”, expresó el letrado.

Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Alianza Lima decidió el futuro de Hernán Barcos y Paolo Guerrero

Alianza Lima tomó una decisión y confirmó que buscará la renovación de Hernán Barcos y Paolo Guerrero. Si bien ambos son delanteros veteranos, no hay que olvidar sus estadísticas en conjunto en este 2025: 22 goles en 58 partidos.

Publicidad

Publicidad

Tanto Paolo Guerrero y Hernán Barcos tienen 41 años y, pese a su edad, Alianza Lima buscará renovar el contrato de los dos atacantes hasta diciembre del 2026.

ver también OFICIAL: Eryc Castillo tomó una decisión y firmó un nuevo acuerdo con Alianza Lima

¿Cuánto gana Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero gana 50 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport.

ver también La tajante respuesta de Renzo Garcés tras ser ratificado con 4 fechas de suspensión: “Imposible que diga lisuras”

¿Cuánto gana Hernán Barcos?

Hernán Barcos gana 25 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport.

Publicidad

Publicidad