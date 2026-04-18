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Liga 1

¡Entretiempo! Alianza Lima 4-0 Cusco FC EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Alianza Lima y Cusco FC juegan en el Estadio Alejandro Villanueva uno de los duelos más importantes de la jornada. Sigue el minuto a minuto.

45'+3 ¡Final del primer tiempo!

Con un rendimiento realmente increíble, Alianza Lima derrota 4-0 a Cusco FC al término del primer tiempo. Nos vamos al descanso y volvemos en 15' para la etapa final en Matute.

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45'+1 ¡Goooooooooooool de Alianza Lima!

Eryc Castillo anota el 4-0 del encuentro tras una definición a placer luego de un rebote por parte del arquero Pedro Díaz. Prácticamente, el marcador está totalmente sentenciado.

45'+2 ¡Se añaden 2 minutos!

El primer tiempo entre Alianza Lima vs. Cusco FC se jugará hasta los 47' en el Estadio Alejandro Villanueva.

43' ¡Disparo de Guerrero!

Alianza Lima armó una muy buena contra ante un mal retroceso de Cusco FC y el 'Depredador' probó un remate que se perdería fuera del arco defendido por Díaz.

40' ¡Disparo de Pavez!

El volante de Alianza Lima encontró un buen espacio sobre el borde del área de Cusco FC y mandó el balón a los cielos cuando pudo haber definido mejor.

37' ¡Gol anulado a Alianza Lima!

Tras una contra letal luego de un tiro de esquina a favor de Cusco FC, Castillo anotaría un nuevo tanto para Alianza Lima. La acción quedó anulada por posición adelantada y así ahuyentaron un nuevo grito de gol victoriano.

36' ¡Aproximación de Cusco FC!

Ruidías se sumó al borde del área de Alianza Lima e intentó un centro que finalmente fue obstruido por un buen retroceso de Huamán.

33' ¡Gooooooooooooool de Alianza Lima!

Fernando Gaibor anota el 3-0 del encuentro tras un nuevo remate desde fuera del área y sin ninguna oposición por parte de Cusco FC.

28' ¡Nueva llegada de Alianza Lima!

Cusco FC sigue sin reaccionar como debería en defensa y apareció Castillo en área rival para superar rivales. Estuvo a punto anotar tras un buen disparo si es que no fuera por la figura del arquero Díaz.

23' ¡Se la perdió Alianza Lima!

Gaibor tuvo en sus pies la posibilidad de aumentar el marcador, pero no pudo rematar con claridad ante la buena salida del arquero Díaz en área de Cusco FC.

22' ¡Cusco FC intenta reaccionar!

Tras la rápida ventaja de Alianza Lima, ahora es Cusco FC quien controla el balón con cierta importancia en la búsqueda del área rival.

17' ¡Gooooooooooooooool de Alianza Lima!

Eryc Castillo convierte el 2-0 del partido luego de una muy buena definición por encima del arquero Pedro Díaz, quien quiso salir a cortar el disparo. Mención honrosa para el gran pase largo de Fernando Gaibor.

15' ¡Gooooooooooooool de Alianza Lima

Fernando Gaibor anota el 1-0 del partido tras un estupendo remate desde fuera del área y en donde el arquero Pedro Díaz no pudo hacer nada.

14' ¡Gran llegada de Alianza Lima!

Luego de una muy buena combinación con Guerrero, fue Castillo quien llegó con peligro hacia el área de Cusco y sacó un buen remate que se perdió muy cerca del arco defendido por Díaz.

11' ¡Remate de Cantero!

El atacante de Alianza Lima encontró un buen espacio fuera del área y probó un disparo. Lo hizo de forma muy débil y el balón se perdió sin peligro del campo.

10' ¡Se la perdió Alianza Lima!

Tras un buen pase en profundidad por parte de Gaibor, apareció Advíncula en área de Cusco FC y mandó un centro rasante para encontrar a algún compañero. No fue así y luego el balón se perdió de la cancha.

7' ¡Llegada de Alianza Lima!

Tras una acción preparada vía tiro de esquina, fue Advíncula quien centró hacia el área de Cusco FC y Antoni logró cabecear. Lo hizo de forma desviada y la jugada no pasó a mayores.

2' ¡Partido trabado!

Alianza Lima paraliza las acciones con faltas para tratar de frenar el avance de Cusco FC, quien pretende quedarse con el dominio del balón.

1' ¡Empezó el partido!

Rueda el balón: Alianza Lima y Cusco FC disputan el primer tiempo del duelo en el Estadio Alejandro Villanueva.

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¡Los equipos salen a la cancha!

Los jugadores titulares de Alianza Lima y Cusco FC dicen presente en el gramado del Estadio Alejandro Villanueva a instantes del pitazo inicial.

¡A nada del inicio de partido!

Alianza Lima y Cusco FC se retiraron a los vestuarios para las últimas indicaciones y quedar totalmente preparados para saltar al campo de juego.

¡Calentamiento de los equipos!

Alianza Lima y Cusco FC realizan los respectivos trabajos precompetitivos a pocos minutos del inicio del partido en Matute.

¡Alineación titular de Alianza Lima!

Pablo Guede alistó el siguiente equipo titular para recibir esta noche a Cusco FC en Matute: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Jairo Vélez, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Alan Cantero y Paolo Guerrero.

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¡Alineación titular de Cusco FC!

Alejandro Orfila preparó el siguiente equipo titular para visitar esta noche a Alianza Lima: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Bolívar; Marlon Ruidías, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto, Gabriel Carabajal; Joel Herrera y Facundo Callejo.

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¡Llegada de Alianza Lima!

La delegación de Alianza Lima dice presente en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva y ultiman detalles para el inicio de partido.

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¡Historial de enfrentamientos!

  • Cusco FC 2-0 Alianza Lima | Torneo Clausura 2025
  • Alianza Lima 3-0 Cusco FC | Torneo Apertura 2025
  • Alianza Lima 1-2 Cusco FC | Torneo Clausura 2024
  • Cusco FC 3-0 Alianza Lima | Torneo Apertura 2024
  • Cusco FC 1-1 Alianza Lima | Torneo Clausura 2023
  • Alianza Lima 2-0 Cusco FC | Torneo Apertura 2023

¡Cuidados y restricciones!

Desde los canales digitales de Alianza Lima detallan todo lo necesario a quienes asistirán esta noche a Matute para presenciar el duelo frente a Cusco FC.

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¡Llegada de Cusco FC!

La delegación de Cusco FC dice presente en las inmediaciones del Estadio Alejandro Villanueva para el duelo de hoy ante Alianza Lima.

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¡Los convocados de Alianza Lima!

Pablo Guede contará con los siguientes jugadores para recibir esta noche a Cusco FC en el Estadio Alejandro Villanueva.

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¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Alianza Lima vs. Cusco FC!

Alianza Lima y Cusco FC se ven las caras esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. A continuación, sigue todas las incidencias gracias a Bolavip Perú.

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Alianza Lima vs. Cusco FC por el Torneo Apertura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Alianza Lima vs. Cusco FC por el Torneo Apertura 2026.

Alianza Lima y Cusco FC se enfrentan el día de hoy en el Estadio Alejandro Villanueva. En el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026, blanquiazules e imperiales generan una enorme expectativa en la previa por lo que puedan mostrar en el campo de juego, así que a continuación disfrutarás de todas las incidencias gracias al seguimiento exclusivo de Bolavip Perú.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de esta noche en el barrio de Matute, Alianza Lima viene de derrotar 1-0 a ADT en la ciudad de Tarma, en lo que por cierto fue un triunfo muy importante para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Por otro lado, Cusco FC venció 3-1 a FBC Melgar en la ciudad de Arequipa y ahora tiene la intención de arruinar la fiesta de los victorianos.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cusco por el Torneo Apertura 2026?

  • 19:00 | México (CDMX)
  • 20:00 | Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
  • 21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET)
  • 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 03:00 | España (19/04)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Cusco por el Torneo Apertura 2026?

  • L1 MAX
  • L1 Play
Renato Pérez
Renato Pérez
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