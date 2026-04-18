¡Entretiempo! Alianza Lima 4-0 Cusco FC EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Alianza Lima y Cusco FC se ven las caras esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. A continuación, sigue todas las incidencias gracias a Bolavip Perú.

Desde los canales digitales de Alianza Lima detallan todo lo necesario a quienes asistirán esta noche a Matute para presenciar el duelo frente a Cusco FC.

Tras una acción preparada vía tiro de esquina, fue Advíncula quien centró hacia el área de Cusco FC y Antoni logró cabecear. Lo hizo de forma desviada y la jugada no pasó a mayores.

Tras un buen pase en profundidad por parte de Gaibor, apareció Advíncula en área de Cusco FC y mandó un centro rasante para encontrar a algún compañero. No fue así y luego el balón se perdió de la cancha.

El atacante de Alianza Lima encontró un buen espacio fuera del área y probó un disparo. Lo hizo de forma muy débil y el balón se perdió sin peligro del campo.

Luego de una muy buena combinación con Guerrero, fue Castillo quien llegó con peligro hacia el área de Cusco y sacó un buen remate que se perdió muy cerca del arco defendido por Díaz.

Fernando Gaibor anota el 1-0 del partido tras un estupendo remate desde fuera del área y en donde el arquero Pedro Díaz no pudo hacer nada.

Eryc Castillo convierte el 2-0 del partido luego de una muy buena definición por encima del arquero Pedro Díaz, quien quiso salir a cortar el disparo. Mención honrosa para el gran pase largo de Fernando Gaibor.

Gaibor tuvo en sus pies la posibilidad de aumentar el marcador, pero no pudo rematar con claridad ante la buena salida del arquero Díaz en área de Cusco FC.

Cusco FC sigue sin reaccionar como debería en defensa y apareció Castillo en área rival para superar rivales. Estuvo a punto anotar tras un buen disparo si es que no fuera por la figura del arquero Díaz.

Ruidías se sumó al borde del área de Alianza Lima e intentó un centro que finalmente fue obstruido por un buen retroceso de Huamán.

Tras una contra letal luego de un tiro de esquina a favor de Cusco FC, Castillo anotaría un nuevo tanto para Alianza Lima. La acción quedó anulada por posición adelantada y así ahuyentaron un nuevo grito de gol victoriano.

El volante de Alianza Lima encontró un buen espacio sobre el borde del área de Cusco FC y mandó el balón a los cielos cuando pudo haber definido mejor.

Alianza Lima armó una muy buena contra ante un mal retroceso de Cusco FC y el 'Depredador' probó un remate que se perdería fuera del arco defendido por Díaz.

Con un rendimiento realmente increíble, Alianza Lima derrota 4-0 a Cusco FC al término del primer tiempo. Nos vamos al descanso y volvemos en 15' para la etapa final en Matute.

Alianza Lima y Cusco FC se enfrentan el día de hoy en el Estadio Alejandro Villanueva. En el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026, blanquiazules e imperiales generan una enorme expectativa en la previa por lo que puedan mostrar en el campo de juego, así que a continuación disfrutarás de todas las incidencias gracias al seguimiento exclusivo de Bolavip Perú.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de esta noche en el barrio de Matute, Alianza Lima viene de derrotar 1-0 a ADT en la ciudad de Tarma, en lo que por cierto fue un triunfo muy importante para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Por otro lado, Cusco FC venció 3-1 a FBC Melgar en la ciudad de Arequipa y ahora tiene la intención de arruinar la fiesta de los victorianos.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cusco por el Torneo Apertura 2026?

19:00 | México (CDMX)

20:00 | Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET)

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (19/04)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Cusco por el Torneo Apertura 2026?