¡Entretiempo! Alianza Lima 4-0 Cusco FC EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Alianza Lima y Cusco FC se enfrentan el día de hoy en el Estadio Alejandro Villanueva. En el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026, blanquiazules e imperiales generan una enorme expectativa en la previa por lo que puedan mostrar en el campo de juego, así que a continuación disfrutarás de todas las incidencias gracias al seguimiento exclusivo de Bolavip Perú.
En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de esta noche en el barrio de Matute, Alianza Lima viene de derrotar 1-0 a ADT en la ciudad de Tarma, en lo que por cierto fue un triunfo muy importante para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Por otro lado, Cusco FC venció 3-1 a FBC Melgar en la ciudad de Arequipa y ahora tiene la intención de arruinar la fiesta de los victorianos.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cusco por el Torneo Apertura 2026?
- 19:00 | México (CDMX)
- 20:00 | Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
- 21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET)
- 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 03:00 | España (19/04)
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Cusco por el Torneo Apertura 2026?
- L1 MAX
- L1 Play