Así quedaron las tablas del Clausura y Acumulado tras el triunfo de Cusco FC ante Garcilaso

La Liga 1 no para en este final de mes y se vienen viviendo emocionante encuentros en todo el Perú. En este caso se dio un partidazo en la ciudad del Cusco con dos clásicos rivales de esta zona. Un duelo lleno de emociones que ha movido un poco la tabla de posiciones. Aunque no fue el único encuentro que se disputó este martes 30 de setiembre.

La jornada deportiva comenzó con un duelo cargado de goles en Huancayo. El cuadro de Sport Huancayo no tuvo compasión y derrotó por 5-1 a Alianza Universidad. La visita comenzó ganando con tanto de Yorleys Mena, pero el ‘Rojo Matador’ despertó consiguiendo darle vuelta al marcador por medio de: Yonatan Murillo, Sergio Barboza, Diego Carabaño, Ronal Huaccha y Piero Magallanes.

En otro compromiso, Juan Pablo II College empató en casa frente a ADT. Juego disputado en el Juan Pablo II Sports Villa que terminó con un marcador de 1-1. Álvaro Rojas y Nazareno Bazán fueron los autores de cada una de las conquistas para sus equipos.

Por su lado, Cusco FC consiguió una fácil victoria ante el elenco de Deportivo Garcilaso. Duelo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega que tuvo un marcador de 4-0 para los ‘dorados’ con tantos de: Lucas Colitto, Miguel Aucca (2) y Santiago Gálvez.

Tabla de la fecha 12 del Torneo Clausura

Tabla del Acumulado 2025

Resultados fecha 12 del Torneo Clausura

Estos son los partidos que se van jugando en la fecha número 12 del Torneo Clausura 2025.

Lunes 29 de setiembre:

UTC 2-0 Chankas

Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC

Martes 30 de setiembre:

Sport Huancayo 5-1 Alianza Universidad

Juan Pablo II College 1-1 ADT

Cusco FC 4-0 Deportivo Garcilaso

Miércoles 1 de octubre:

Alianza Atlético vs. Universitario

Alianza Lima vs. Atlético Grau

Jueves 2 de octubre:

Melgar vs. Cienciano

