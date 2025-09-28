El inacabable Paolo Guerrero: anotó el descuento en el Cusco ante Cienciano

Paolo Guerrero sigue inacabable y consiguió volver a marcar para Alianza Lima. El delantero nacional sigue vigente a pesar de los 41 años, demostrándolo a nivel de la Liga 1 que puede ser un arma importante para los partidos más difíciles. Esta vez frente a Cienciano apareció para poner el 2-1 que solo sirvió para maquillar el resultado.

El popular ‘Depredador’ volvió a jugar un partido completo con la camiseta ‘blanquiazul’ y lo hizo en una cancha compleja. El Inca Garcilaso de la Vega fue el estadio que esta vez lo vio jugar y anotar un nuevo gol. No es la primera vez que marca en la ciudad imperial, en donde ya sabe muy bien lo que es festejar.

En este caso Eryc Castillo fue el que comenzó la jugada por el sector izquierdo. Abriendo espacios para soltar un centro raso al corazón del área, esto descolocó a los defensores que no esperaban el pase y se terminaron estorbando entre ellos. Lo que ayudó para que Paolo Guerrero pueda llegar solo en busca de empujar el balón dentro de la portería rival.

Con este gol, Paolo Guerrero llega a los 11 tantos en lo que va de la temporada con Alianza Lima. Números bastante buenos teniendo en cuenta que es un futbolista de 41 años que viene alternando en el puesto de titular con Hernán Barcos.

Nueva derrota de Alianza Lima los deja fuera del torneo

Alianza Lima suma una nueva derrota en el Torneo Clausura que lo deja complicado en la tabla de posiciones. Los ‘blanquiazules’ cada vez están más lejos de los primeros lugares, dejando en claro que para este segundo tramo del área se enfocaron mucho en la Copa Sudamericana. Lo que ha hecho que los distraiga mucho de lograr salir campeones en el Perú.

Hoy es muy complicado que puedan repuntar el mal momento. Eso sí, su gran objetivo tendría que ser clasificar de forma directa a la próxima Copa Libertadores. Asegurar ese lugar les permitirá no tener la carga de partidos que tuvieron este año a inicio de campaña, lo que también los llevó a distraerse de la Liga 1 y terminaron fuera muy pronto de la lucha por ganar el Torneo Apertura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura:

