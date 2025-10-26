Universitario de Deportes logró el tricampeonato nacional. Le ganó 2-1 a ADT en Tarma y ganó el Torneo Clausura 2025. Automáticamente, por haber ganado también el Apertura, logró una nueva estrella en el fútbol peruano. De esta manera, sigue siendo el más ganador de la historia con 29 consagraciones.

Álex Valera le dio el título a Universitario con su gol para el 2-1 a falta de pocos minutos para el final. ADT lo ganaba 1-0 por el gol en contra de Anderson Santamaría, pero lo dio vuelta con el tanto de Valera y, anteriormente, con el empate de Matías Di Benedetto.

Con la obtención del Clausura y un nuevo campeonato nacional, el tercero de manera consecutiva, logra su título número 29 contando era amateur y profesionalismo. Además, logra el segundo tricampeonato de su historia, tal como pasó en los años 1998, 1999 y 2000.

Universitario supera a Alianza Lima en cantidad de títulos. Tiene 29 contra 25 consagraciones, mientras que Sporting Cristal queda tercero con 20. Mucho más atrás está Sport Boys, quien tiene 6 festejos en su historia.

Tabla de títulos en la era amateur de la Liga 1

Año Campeón Subcampeón 1912 Lima Cricket F. B. C. Association F. C. 1913 Jorge Chávez Nr. 1 Lima Cricket F. B. C. 1914 Lima Cricket F. B. C. Sport Alianza 1915 Sport José Gálvez Atlético Peruano 1916 Sport José Gálvez Jorge Chávez Nr. 1 1917 Sport Juan Bielovucic Sport Alianza 1918 Sport Alianza Jorge Chávez Nr. 2 1919 Sport Alianza Sport Sáenz Peña 1920 Sport Inca Sport Progreso 1921 Sport Progreso Jorge Chávez Nr. 2 1922-1925 No hubo campeonato por desacuerdo entre clubes​ 1926 Sport Progreso Sport Alianza 1927 Alianza Lima Unión Buenos Aires 1928 Alianza Lima Federación Universitaria 1929 Federación Universitaria Circolo Sportivo Italiano 1930 Atlético Chalaco Alianza Lima 1931 Alianza Lima Sporting Tabaco 1932 Alianza Lima Federación Universitaria 1933 Alianza Lima Federación Universitaria 1934​ Universitario de Deportes Alianza Lima 1935 Sport Boys Alianza Lima 1936 No hubo campeonato por los Juegos Olímpicos de Berlín​ 1937 Sport Boys Alianza Lima 1938 Deportivo Municipal Sport Boys 1939 Universitario de Deportes Sucre F. B. C. 1940 Deportivo Municipal Universitario de Deportes 1941 Universitario de Deportes Deportivo Municipal 1942 Sport Boys Deportivo Municipal 1943 Deportivo Municipal Alianza Lima 1944 Sucre F. B. C. Deportivo Municipal 1945 Universitario de Deportes Deportivo Municipal 1946 Universitario de Deportes Deportivo Municipal 1947 Atlético Chalaco Deportivo Municipal 1948 Alianza Lima Atlético Chalaco 1949 Universitario de Deportes Sucre F. B. C. 1950 Deportivo Municipal Sport Boys

Tabla de títulos en la era profesional de la Liga 1

Año Campeón Subcampeón 1951 Sport Boys Deportivo Municipal 1952 Alianza Lima Sport Boys 1953 Mariscal Sucre Alianza Lima 1954 Alianza Lima Sporting Tabaco 1955 Alianza Lima Universitario de Deportes 1956 Sporting Cristal Alianza Lima 1957 Centro Iqueño Atlético Chalaco 1958 Sport Boys Atlético Chalaco 1959 Universitario de Deportes Sport Boys 1960 Universitario de Deportes Sport Boys 1961 Sporting Cristal Alianza Lima 1962 Alianza Lima Sporting Cristal 1963 Alianza Lima Sporting Cristal 1964 Universitario de Deportes Alianza Lima 1965 Alianza Lima Universitario de Deportes 1966 Universitario de Deportes Sport Boys 1967 Universitario de Deportes Sporting Cristal 1968 Sporting Cristal Juan Aurich 1969 Universitario de Deportes Defensor Arica 1970 Sporting Cristal Universitario de Deportes 1971 Universitario de Deportes Alianza Lima 1972 Sporting Cristal Universitario de Deportes 1973 Defensor Lima Sporting Cristal 1974 Universitario de Deportes Unión Huaral 1975 Alianza Lima Alfonso Ugarte 1976 Unión Huaral Sport Boys 1977 Alianza Lima Sporting Cristal 1978 Alianza Lima Universitario de Deportes 1979 Sporting Cristal Atlético Chalaco 1980 Sporting Cristal Atlético Torino 1981 F. B. C. Melgar Deportivo Municipal 1982 Universitario de Deportes Alianza Lima 1983 Sporting Cristal F. B. C. Melgar 1984 Sport Boys Universitario de Deportes 1985 Universitario de Deportes Universidad Técnica de Cajamarca 1986 San Agustín Alianza Lima 1987 Universitario de Deportes Alianza Lima 1988 Sporting Cristal Universitario de Deportes 1989 Unión Huaral Sporting Cristal 1990 Universitario de Deportes Sport Boys 1991 Sporting Cristal Sport Boys 1992 Universitario de Deportes Sporting Cristal 1993 Universitario de Deportes Alianza Lima 1994 Sporting Cristal Alianza Lima 1995 Sporting Cristal Universitario de Deportes 1996 Sporting Cristal Alianza Lima 1997 Alianza Lima Sporting Cristal 1998 Universitario de Deportes Sporting Cristal 1999 Universitario de Deportes Alianza Lima 2000 Universitario de Deportes Sporting Cristal 2001 Alianza Lima Cienciano 2002 Sporting Cristal Universitario de Deportes 2003 Alianza Lima Sporting Cristal 2004 Alianza Lima Sporting Cristal 2005 Sporting Cristal Cienciano 2006 Alianza Lima Cienciano 2007 Univ. San Martín de Porres Coronel Bolognesi 2008 Univ. San Martín de Porres Universitario de Deportes 2009 Universitario de Deportes Alianza Lima 2010 Univ. San Martín de Porres León de Huánuco 2011 Juan Aurich Alianza Lima 2012 Sporting Cristal Real Garcilaso 2013 Universitario de Deportes Real Garcilaso 2014 Sporting Cristal Juan Aurich 2015 F. B. C. Melgar Sporting Cristal 2016 Sporting Cristal F. B. C. Melgar 2017 Alianza Lima Real Garcilaso 2018 Sporting Cristal Alianza Lima 2019 Binacional Alianza Lima 2020 Sporting Cristal Universitario de Deportes 2021 Alianza Lima Sporting Cristal 2022 Alianza Lima F. B. C. Melgar 2023 Universitario de Deportes Alianza Lima 2024 Universitario de Deportes Sporting Cristal 2025 Universitario de Deportes Por definir

Tabla con la cantidad de títulos por equipo en el fútbol peruano

POS EQUIPOS TÍTULOS SUBCAMPEONATOS 1 Universitario de Deportes 29 15 2 Alianza Lima 25 25 3 Sporting Cristal 20 15 4 Sport Boys 6 9 5 Deportivo Municipal 4 8 6 Universidad de San Martín 3 0 7 Atlético Chalaco 2 4 8 F. B. C. Melgar 2 3 9 Mariscal Sucre 2 2 10 Lima Cricket F. B. C. 2 1 11 Sport Progreso 2 1 12 Unión Huaral 2 1 13 Sport José Gálvez 2 0 14 Jorge Chávez Nr. 1 1 2 15 Juan Aurich 1 2 16 Sport Juan Bielovucic 1 0 17 Sport Inca 1 0 18 Centro Iqueño 1 0 19 Defensor Lima 1 0 20 San Agustín 1 0 21 Binacional 1 0

