¿Cuántos campeonatos tiene Universitario en el fútbol peruano? Así quedó la tabla histórica de títulos

Universitario se consagró tricampeón nacional, por lo que suma una estrella más. ¿Cuántos títulos tiene? ¿En qué puesto está? ¿Y quiénes lo siguen?

Por Hugo Avalos

Universitario festeja un nuevo título.

Universitario de Deportes logró el tricampeonato nacional. Le ganó 2-1 a ADT en Tarma y ganó el Torneo Clausura 2025. Automáticamente, por haber ganado también el Apertura, logró una nueva estrella en el fútbol peruano. De esta manera, sigue siendo el más ganador de la historia con 29 consagraciones.

Álex Valera le dio el título a Universitario con su gol para el 2-1 a falta de pocos minutos para el final. ADT lo ganaba 1-0 por el gol en contra de Anderson Santamaría, pero lo dio vuelta con el tanto de Valera y, anteriormente, con el empate de Matías Di Benedetto.

Con la obtención del Clausura y un nuevo campeonato nacional, el tercero de manera consecutiva, logra su título número 29 contando era amateur y profesionalismo. Además, logra el segundo tricampeonato de su historia, tal como pasó en los años 1998, 1999 y 2000.

Universitario supera a Alianza Lima en cantidad de títulos. Tiene 29 contra 25 consagraciones, mientras que Sporting Cristal queda tercero con 20. Mucho más atrás está Sport Boys, quien tiene 6 festejos en su historia.

Tabla de títulos en la era amateur de la Liga 1

AñoCampeónSubcampeón
1912Lima Cricket F. B. C.Association F. C.
1913Jorge Chávez Nr. 1Lima Cricket F. B. C.
1914Lima Cricket F. B. C.Sport Alianza
1915Sport José GálvezAtlético Peruano
1916Sport José GálvezJorge Chávez Nr. 1
1917Sport Juan BielovucicSport Alianza
1918Sport AlianzaJorge Chávez Nr. 2
1919Sport AlianzaSport Sáenz Peña
1920Sport IncaSport Progreso
1921Sport ProgresoJorge Chávez Nr. 2
1922-1925No hubo campeonato por desacuerdo entre clubes​
1926Sport ProgresoSport Alianza
1927Alianza LimaUnión Buenos Aires
1928Alianza LimaFederación Universitaria
1929Federación UniversitariaCircolo Sportivo Italiano
1930Atlético ChalacoAlianza Lima
1931Alianza LimaSporting Tabaco
1932Alianza LimaFederación Universitaria
1933Alianza LimaFederación Universitaria
1934​Universitario de DeportesAlianza Lima
1935Sport BoysAlianza Lima
1936No hubo campeonato por los Juegos Olímpicos de Berlín​
1937Sport BoysAlianza Lima
1938Deportivo MunicipalSport Boys
1939Universitario de DeportesSucre F. B. C.
1940Deportivo MunicipalUniversitario de Deportes
1941Universitario de DeportesDeportivo Municipal
1942Sport BoysDeportivo Municipal
1943Deportivo MunicipalAlianza Lima
1944Sucre F. B. C.Deportivo Municipal
1945Universitario de DeportesDeportivo Municipal
1946Universitario de DeportesDeportivo Municipal
1947Atlético ChalacoDeportivo Municipal
1948Alianza LimaAtlético Chalaco
1949Universitario de DeportesSucre F. B. C.
1950Deportivo MunicipalSport Boys

Tabla de títulos en la era profesional de la Liga 1

AñoCampeónSubcampeón
1951Sport BoysDeportivo Municipal
1952Alianza LimaSport Boys
1953Mariscal SucreAlianza Lima
1954Alianza LimaSporting Tabaco
1955Alianza LimaUniversitario de Deportes
1956Sporting CristalAlianza Lima
1957Centro IqueñoAtlético Chalaco
1958Sport BoysAtlético Chalaco
1959Universitario de DeportesSport Boys
1960Universitario de DeportesSport Boys
1961Sporting CristalAlianza Lima
1962Alianza LimaSporting Cristal
1963Alianza LimaSporting Cristal
1964Universitario de DeportesAlianza Lima
1965Alianza LimaUniversitario de Deportes
1966Universitario de DeportesSport Boys
1967Universitario de DeportesSporting Cristal
1968Sporting CristalJuan Aurich
1969Universitario de DeportesDefensor Arica
1970Sporting CristalUniversitario de Deportes
1971Universitario de DeportesAlianza Lima
1972Sporting CristalUniversitario de Deportes
1973Defensor LimaSporting Cristal
1974Universitario de DeportesUnión Huaral
1975Alianza LimaAlfonso Ugarte
1976Unión HuaralSport Boys
1977Alianza LimaSporting Cristal
1978Alianza LimaUniversitario de Deportes
1979Sporting CristalAtlético Chalaco
1980Sporting CristalAtlético Torino
1981F. B. C. MelgarDeportivo Municipal
1982Universitario de DeportesAlianza Lima
1983Sporting CristalF. B. C. Melgar
1984Sport BoysUniversitario de Deportes
1985Universitario de DeportesUniversidad Técnica de Cajamarca
1986San AgustínAlianza Lima
1987Universitario de DeportesAlianza Lima
1988Sporting CristalUniversitario de Deportes
1989Unión HuaralSporting Cristal
1990Universitario de DeportesSport Boys
1991Sporting CristalSport Boys
1992Universitario de DeportesSporting Cristal
1993Universitario de DeportesAlianza Lima
1994Sporting CristalAlianza Lima
1995Sporting CristalUniversitario de Deportes
1996Sporting CristalAlianza Lima
1997Alianza LimaSporting Cristal
1998Universitario de DeportesSporting Cristal
1999Universitario de DeportesAlianza Lima
2000Universitario de DeportesSporting Cristal
2001Alianza LimaCienciano
2002Sporting CristalUniversitario de Deportes
2003Alianza LimaSporting Cristal
2004Alianza LimaSporting Cristal
2005Sporting CristalCienciano
2006Alianza LimaCienciano
2007Univ. San Martín de PorresCoronel Bolognesi
2008Univ. San Martín de PorresUniversitario de Deportes
2009Universitario de DeportesAlianza Lima
2010Univ. San Martín de PorresLeón de Huánuco
2011Juan AurichAlianza Lima
2012Sporting CristalReal Garcilaso
2013Universitario de DeportesReal Garcilaso
2014Sporting CristalJuan Aurich
2015F. B. C. MelgarSporting Cristal
2016Sporting CristalF. B. C. Melgar
2017Alianza LimaReal Garcilaso
2018Sporting CristalAlianza Lima
2019BinacionalAlianza Lima
2020Sporting CristalUniversitario de Deportes
2021Alianza LimaSporting Cristal
2022Alianza LimaF. B. C. Melgar
2023Universitario de DeportesAlianza Lima
2024Universitario de DeportesSporting Cristal
2025Universitario de DeportesPor definir

Tabla con la cantidad de títulos por equipo en el fútbol peruano

POSEQUIPOSTÍTULOSSUBCAMPEONATOS
1 Universitario de Deportes2915
2 Alianza Lima2525
3 Sporting Cristal2015
4 Sport Boys69
5 Deportivo Municipal48
6 Universidad de San Martín30
7 Atlético Chalaco24
8 F. B. C. Melgar23
9 Mariscal Sucre22
10 Lima Cricket F. B. C.21
11 Sport Progreso21
12 Unión Huaral21
13 Sport José Gálvez20
14 Jorge Chávez Nr. 112
15 Juan Aurich12
16 Sport Juan Bielovucic10
17 Sport Inca10
18 Centro Iqueño10
19 Defensor Lima10
20 San Agustín10
21 Binacional10
