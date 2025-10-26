Universitario de Deportes logró el tricampeonato nacional. Le ganó 2-1 a ADT en Tarma y ganó el Torneo Clausura 2025. Automáticamente, por haber ganado también el Apertura, logró una nueva estrella en el fútbol peruano. De esta manera, sigue siendo el más ganador de la historia con 29 consagraciones.
Álex Valera le dio el título a Universitario con su gol para el 2-1 a falta de pocos minutos para el final. ADT lo ganaba 1-0 por el gol en contra de Anderson Santamaría, pero lo dio vuelta con el tanto de Valera y, anteriormente, con el empate de Matías Di Benedetto.
Con la obtención del Clausura y un nuevo campeonato nacional, el tercero de manera consecutiva, logra su título número 29 contando era amateur y profesionalismo. Además, logra el segundo tricampeonato de su historia, tal como pasó en los años 1998, 1999 y 2000.
Universitario supera a Alianza Lima en cantidad de títulos. Tiene 29 contra 25 consagraciones, mientras que Sporting Cristal queda tercero con 20. Mucho más atrás está Sport Boys, quien tiene 6 festejos en su historia.
Tabla de títulos en la era amateur de la Liga 1
|Año
|Campeón
|Subcampeón
|1912
|Lima Cricket F. B. C.
|Association F. C.
|1913
|Jorge Chávez Nr. 1
|Lima Cricket F. B. C.
|1914
|Lima Cricket F. B. C.
|Sport Alianza
|1915
|Sport José Gálvez
|Atlético Peruano
|1916
|Sport José Gálvez
|Jorge Chávez Nr. 1
|1917
|Sport Juan Bielovucic
|Sport Alianza
|1918
|Sport Alianza
|Jorge Chávez Nr. 2
|1919
|Sport Alianza
|Sport Sáenz Peña
|1920
|Sport Inca
|Sport Progreso
|1921
|Sport Progreso
|Jorge Chávez Nr. 2
|1922-1925
|No hubo campeonato por desacuerdo entre clubes
|1926
|Sport Progreso
|Sport Alianza
|1927
|Alianza Lima
|Unión Buenos Aires
|1928
|Alianza Lima
|Federación Universitaria
|1929
|Federación Universitaria
|Circolo Sportivo Italiano
|1930
|Atlético Chalaco
|Alianza Lima
|1931
|Alianza Lima
|Sporting Tabaco
|1932
|Alianza Lima
|Federación Universitaria
|1933
|Alianza Lima
|Federación Universitaria
|1934
|Universitario de Deportes
|Alianza Lima
|1935
|Sport Boys
|Alianza Lima
|1936
|No hubo campeonato por los Juegos Olímpicos de Berlín
|1937
|Sport Boys
|Alianza Lima
|1938
|Deportivo Municipal
|Sport Boys
|1939
|Universitario de Deportes
|Sucre F. B. C.
|1940
|Deportivo Municipal
|Universitario de Deportes
|1941
|Universitario de Deportes
|Deportivo Municipal
|1942
|Sport Boys
|Deportivo Municipal
|1943
|Deportivo Municipal
|Alianza Lima
|1944
|Sucre F. B. C.
|Deportivo Municipal
|1945
|Universitario de Deportes
|Deportivo Municipal
|1946
|Universitario de Deportes
|Deportivo Municipal
|1947
|Atlético Chalaco
|Deportivo Municipal
|1948
|Alianza Lima
|Atlético Chalaco
|1949
|Universitario de Deportes
|Sucre F. B. C.
|1950
|Deportivo Municipal
|Sport Boys
Tabla de títulos en la era profesional de la Liga 1
|Año
|Campeón
|Subcampeón
|1951
|Sport Boys
|Deportivo Municipal
|1952
|Alianza Lima
|Sport Boys
|1953
|Mariscal Sucre
|Alianza Lima
|1954
|Alianza Lima
|Sporting Tabaco
|1955
|Alianza Lima
|Universitario de Deportes
|1956
|Sporting Cristal
|Alianza Lima
|1957
|Centro Iqueño
|Atlético Chalaco
|1958
|Sport Boys
|Atlético Chalaco
|1959
|Universitario de Deportes
|Sport Boys
|1960
|Universitario de Deportes
|Sport Boys
|1961
|Sporting Cristal
|Alianza Lima
|1962
|Alianza Lima
|Sporting Cristal
|1963
|Alianza Lima
|Sporting Cristal
|1964
|Universitario de Deportes
|Alianza Lima
|1965
|Alianza Lima
|Universitario de Deportes
|1966
|Universitario de Deportes
|Sport Boys
|1967
|Universitario de Deportes
|Sporting Cristal
|1968
|Sporting Cristal
|Juan Aurich
|1969
|Universitario de Deportes
|Defensor Arica
|1970
|Sporting Cristal
|Universitario de Deportes
|1971
|Universitario de Deportes
|Alianza Lima
|1972
|Sporting Cristal
|Universitario de Deportes
|1973
|Defensor Lima
|Sporting Cristal
|1974
|Universitario de Deportes
|Unión Huaral
|1975
|Alianza Lima
|Alfonso Ugarte
|1976
|Unión Huaral
|Sport Boys
|1977
|Alianza Lima
|Sporting Cristal
|1978
|Alianza Lima
|Universitario de Deportes
|1979
|Sporting Cristal
|Atlético Chalaco
|1980
|Sporting Cristal
|Atlético Torino
|1981
|F. B. C. Melgar
|Deportivo Municipal
|1982
|Universitario de Deportes
|Alianza Lima
|1983
|Sporting Cristal
|F. B. C. Melgar
|1984
|Sport Boys
|Universitario de Deportes
|1985
|Universitario de Deportes
|Universidad Técnica de Cajamarca
|1986
|San Agustín
|Alianza Lima
|1987
|Universitario de Deportes
|Alianza Lima
|1988
|Sporting Cristal
|Universitario de Deportes
|1989
|Unión Huaral
|Sporting Cristal
|1990
|Universitario de Deportes
|Sport Boys
|1991
|Sporting Cristal
|Sport Boys
|1992
|Universitario de Deportes
|Sporting Cristal
|1993
|Universitario de Deportes
|Alianza Lima
|1994
|Sporting Cristal
|Alianza Lima
|1995
|Sporting Cristal
|Universitario de Deportes
|1996
|Sporting Cristal
|Alianza Lima
|1997
|Alianza Lima
|Sporting Cristal
|1998
|Universitario de Deportes
|Sporting Cristal
|1999
|Universitario de Deportes
|Alianza Lima
|2000
|Universitario de Deportes
|Sporting Cristal
|2001
|Alianza Lima
|Cienciano
|2002
|Sporting Cristal
|Universitario de Deportes
|2003
|Alianza Lima
|Sporting Cristal
|2004
|Alianza Lima
|Sporting Cristal
|2005
|Sporting Cristal
|Cienciano
|2006
|Alianza Lima
|Cienciano
|2007
|Univ. San Martín de Porres
|Coronel Bolognesi
|2008
|Univ. San Martín de Porres
|Universitario de Deportes
|2009
|Universitario de Deportes
|Alianza Lima
|2010
|Univ. San Martín de Porres
|León de Huánuco
|2011
|Juan Aurich
|Alianza Lima
|2012
|Sporting Cristal
|Real Garcilaso
|2013
|Universitario de Deportes
|Real Garcilaso
|2014
|Sporting Cristal
|Juan Aurich
|2015
|F. B. C. Melgar
|Sporting Cristal
|2016
|Sporting Cristal
|F. B. C. Melgar
|2017
|Alianza Lima
|Real Garcilaso
|2018
|Sporting Cristal
|Alianza Lima
|2019
|Binacional
|Alianza Lima
|2020
|Sporting Cristal
|Universitario de Deportes
|2021
|Alianza Lima
|Sporting Cristal
|2022
|Alianza Lima
|F. B. C. Melgar
|2023
|Universitario de Deportes
|Alianza Lima
|2024
|Universitario de Deportes
|Sporting Cristal
|2025
|Universitario de Deportes
|Por definir