Cusco FC vs. Atlético Grau EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2025 Vía L1 MAX y Fútbol Libre: alineaciones confirmadas

'Cusqueños' y 'Norteños' se enfrentan esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y a continuación disfrutarás del minuto a minuto.

¡Alineación titular de Atlético Grau!

Ángel Comizzo preparó el siguiente equipo estelar para visitar a Cusco FC: Álvarez, Rostaing, Franco, Bolívar, García, Guarderas, Soto, De la Cruz, Garro, Vilca y Ruidíaz.

¡Alineación titular de Cusco FC!

Miguel Rondelli manda el siguiente equipo titular para enfrentar a Atlético Grau: Díaz, Ampuero, Custodio, Gamarra, Ruidias, Valenzuela, Diez, Colman, Colitto, Silva y Tévez.

¡Últimos enfrentamientos!

  • Cusco FC 1-0 Alianza Atlético | Liga 1 2025
  • Alianza Atlético 2-4 Cusco FC | Liga 1 2025
  • Alianza Atlético 1-1 Cusco FC | Liga 1 2024
  • Cusco FC 2-0 Alianza Atlético | Liga 1 2024
  • Alianza Atlético 2-0 Cusco FC | Liga 1 2023
  • Cusco FC 2-1 Alianza Atlético | Liga 1 2024

¡Así fue la llegada de Cusco FC al estadio!

La delegación imperial ya se encuentra en las instalaciones del Estadio Inca Garcilaso de la Vega para enfrentar a Atlético Grau.

¡Vestuario listo de Cusco FC!

La indumentaria de los 'Dorados' está totalmente lista para recibir esta noche a Atlético Grau.

¡Universitario al pendiente!

Raúl Ruidíaz y Ángel Comizzo podrían ser claves en el inminente tricampeonato de la 'U' si es que hoy Atlético Grau derrota a Cusco FC.

¡Bienvenidos a la cobertura del Cusco FC vs. Atlético Grau!

Cusco FC y Atlético Grau se enfrentan esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. A continuación, podrás seguir el minuto a minuto gracias a 'Bolavip Perú'.

Por Renato Pérez

Cusco FC vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025.
© Composición BOLAVIP.Cusco FC vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025.

Cusco FC y Atlético Grau medirán fuerzas el día de hoy en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. El duelo se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y desde la previa pinta para ser uno de los más importantes de la jornada, sobre todo cuando podría ser clave en la definición del campeonato dependiendo de algunos resultados que deberían darse.

Hablando de cómo llegan ambos equipos, Cusco FC viene de vencer 1-2 a Cienciano, igualar 1-1 ante Comerciantes Unidos y perder 2-1 frente a Los Chankas en condición de visita. Por otro lado, Atlético Grau perdió 0-2 contra UTC de Cajamarca, empató 0-0 ante FBC Melgar y cayó 2-1 frente a Alianza Lima jugando en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute.

Hora y dónde ver Cusco FC vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Cusco FC vs. Atlético Grau por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 está programado para el día de hoy a las 18:00 hora local y se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad imperial. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, a continuación podrás seguir todas las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto a minuto del Cusco FC vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025!

renato pérez
Renato Pérez
