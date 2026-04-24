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Así se jugará la Fecha 12 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

Conoce la programación completa de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, la cual tiene muy buenos partidos que empiezan a definir este tramo de la temporada.

José Rivera, Alan Cantero, Luis Iberico y Yoshimar Yotún.
© Composición BOLAVIP.José Rivera, Alan Cantero, Luis Iberico y Yoshimar Yotún.

El fútbol peruano sigue su curso y este fin de semana se disputará la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. Con partidos muy esperados y que desde la previa empiezan a generar mucho interés en los hinchas, ya empezamos a ver cómo se podría ir definiendo la parte más alta de la posiciones cuando equipos como Los Chankas y Alianza Lima cuentan con la primera opción de campeonar.

Entre los encuentros más resonantes de la jornada, no podemos perder de vista el que disputarán Atlético Grau y Alianza Lima en el Estadio Mansiche de Trujillo. Los íntimos evitarán el sofocante calor de Sullana y claramente son favoritos para quedarse con el triunfo, mientras que el equipo local buscará dar una nueva sorpresa en el campeonato ya que vienen de golear 4-1 a Sporting Cristal.

Otro de los partidos más atractivos de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 es el que jugarán ADT y Los Chankas en el Estadio Unión Tarma. Los ‘Guerreros’ de Andahuaylas vienen con la moral a tope tras el triunfazo 1-0 ante Cienciano, así que de todas maneras quieren seguir en lo más alto de la posiciones. Por otro lado, los locales no se la pondrán nada fácil al siempre hacerse fuertes en casa.

Programación de la Fecha 12 del Torneo Apertura 2026

Sábado 25 de abril

  • CD Moquegua vs. FC Cajamarca | 13:00 | Estadio 25 de Noviembre
  • Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal | 15:30 | Estadio Juan Maldonado Gamarra
  • Sport Boys vs. Juan Pablo II | 19:00 | Estadio Miguel Grau del Callao

Domingo 26 de abril

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  • UTC vs. Cienciano | 11:00 | Estadio Héroes de San Ramón)
  • Cusco FC vs. Sport Huancayo | 13:15 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Atlético Grau vs. Alianza Lima | 15:30 | Estadio IPD Mansiche
  • Universitario vs. Alianza Atlético | 18:00 | Estadio Monumental

Lunes 27 de abril

  • ADT vs. Los Chankas | 15:00 | Estadio Unión Tarma
  • Deportivo Garcilaso vs. FBC Melgar | 19:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

¿Dónde ver todos los partidos de la Fecha 9 del Torneo Apertura 2026?

Todos los partidos de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 se transmitirán oficialmente por medio de las señales de L1 MAX y L1 Play. Además, no olvides que gracias a Bolavip Perú podrás disfrutar de todas las incidencias de los mejores encuentros de esta jornada gracias al clásico minuto a minuto.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

#EquipoPJGEPGFGCDGPUNTOS
1Los Chankas1192021101129
2Alianza Lima118212151626
3Cienciano1171324141022
4Universitario116321710721
5FBC Melgar115241815317
6Comerciantes Unidos114431615116
7Cusco FC115151318-516
8UTC Cajamarca114341616015
9Sporting Cristal114252019114
10Juan Pablo II114251726-914
11CD Moquegua114161217-513
12Sport Huancayo113351316-312
13Alianza Atlético11254910-111
14Sport Boys113261015-511
15ADT112451115-410
16Atlético Grau11245913-410
17Deportivo Garcilaso112451116-510
18FC Cajamarca111371220-86

DATOS CLAVES

  • Los Chankas lideran el Torneo Apertura con 29 puntos tras once partidos jugados.
  • Alianza Lima enfrentará a Atlético Grau en el Estadio Mansiche el domingo 26 de abril.
  • Universitario recibirá a Alianza Atlético a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.
Renato Pérez
Renato Pérez
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