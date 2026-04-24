Así se jugará la Fecha 12 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

El fútbol peruano sigue su curso y este fin de semana se disputará la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. Con partidos muy esperados y que desde la previa empiezan a generar mucho interés en los hinchas, ya empezamos a ver cómo se podría ir definiendo la parte más alta de la posiciones cuando equipos como Los Chankas y Alianza Lima cuentan con la primera opción de campeonar.

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Entre los encuentros más resonantes de la jornada, no podemos perder de vista el que disputarán Atlético Grau y Alianza Lima en el Estadio Mansiche de Trujillo. Los íntimos evitarán el sofocante calor de Sullana y claramente son favoritos para quedarse con el triunfo, mientras que el equipo local buscará dar una nueva sorpresa en el campeonato ya que vienen de golear 4-1 a Sporting Cristal.

Otro de los partidos más atractivos de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 es el que jugarán ADT y Los Chankas en el Estadio Unión Tarma. Los ‘Guerreros’ de Andahuaylas vienen con la moral a tope tras el triunfazo 1-0 ante Cienciano, así que de todas maneras quieren seguir en lo más alto de la posiciones. Por otro lado, los locales no se la pondrán nada fácil al siempre hacerse fuertes en casa.

Programación de la Fecha 12 del Torneo Apertura 2026

Sábado 25 de abril

CD Moquegua vs. FC Cajamarca | 13:00 | Estadio 25 de Noviembre

Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal | 15:30 | Estadio Juan Maldonado Gamarra

Sport Boys vs. Juan Pablo II | 19:00 | Estadio Miguel Grau del Callao

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Domingo 26 de abril

UTC vs. Cienciano | 11:00 | Estadio Héroes de San Ramón)

Cusco FC vs. Sport Huancayo | 13:15 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Atlético Grau vs. Alianza Lima | 15:30 | Estadio IPD Mansiche

Universitario vs. Alianza Atlético | 18:00 | Estadio Monumental

Lunes 27 de abril

ADT vs. Los Chankas | 15:00 | Estadio Unión Tarma

Deportivo Garcilaso vs. FBC Melgar | 19:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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¿Dónde ver todos los partidos de la Fecha 9 del Torneo Apertura 2026?

Todos los partidos de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 se transmitirán oficialmente por medio de las señales de L1 MAX y L1 Play. Además, no olvides que gracias a Bolavip Perú podrás disfrutar de todas las incidencias de los mejores encuentros de esta jornada gracias al clásico minuto a minuto.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

# Equipo PJ G E P GF GC DG PUNTOS 1 Los Chankas 11 9 2 0 21 10 11 29 2 Alianza Lima 11 8 2 1 21 5 16 26 3 Cienciano 11 7 1 3 24 14 10 22 4 Universitario 11 6 3 2 17 10 7 21 5 FBC Melgar 11 5 2 4 18 15 3 17 6 Comerciantes Unidos 11 4 4 3 16 15 1 16 7 Cusco FC 11 5 1 5 13 18 -5 16 8 UTC Cajamarca 11 4 3 4 16 16 0 15 9 Sporting Cristal 11 4 2 5 20 19 1 14 10 Juan Pablo II 11 4 2 5 17 26 -9 14 11 CD Moquegua 11 4 1 6 12 17 -5 13 12 Sport Huancayo 11 3 3 5 13 16 -3 12 13 Alianza Atlético 11 2 5 4 9 10 -1 11 14 Sport Boys 11 3 2 6 10 15 -5 11 15 ADT 11 2 4 5 11 15 -4 10 16 Atlético Grau 11 2 4 5 9 13 -4 10 17 Deportivo Garcilaso 11 2 4 5 11 16 -5 10 18 FC Cajamarca 11 1 3 7 12 20 -8 6

DATOS CLAVES

Los Chankas lideran el Torneo Apertura con 29 puntos tras once partidos jugados.

lideran el Torneo Apertura con tras once partidos jugados. Alianza Lima enfrentará a Atlético Grau en el Estadio Mansiche el domingo 26 de abril.

enfrentará a en el Estadio Mansiche el domingo 26 de abril. Universitario recibirá a Alianza Atlético a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.