Carlos Caszely, histórico de Chile, presenciará el clásico en Matute por invitación de Esteban Pavez

Minutos antes del pitazo inicial en Matute, se confirmó que Esteban Pavez invitó a Carlos Caszely para estar en Matute y mirar el clásico ante la 'U' en uno de los palcos. Sin duda, una visita de lujo en el recinto.

Estamos a pocos minutos de presenciar una nueva edición del clásico del fútbol peruano y se ha podido conocer que un histórico del fútbol chileno estará en uno de los palcos del Estadio Alejandro Villanueva. Así es, estamos hablando de un Carlos Caszely que llegó a Lima exclusivamente para ver este duelo entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes por invitación de Esteban Pavez.

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Fuente: La Roja.

Carlos Caszely, mundialista en dos oportunidades con Chile (Alemania 1974 y España 1982), es uno de los máximos referentes de Colo Colo y por ello es que conoce a Esteban Pavez. Recordemos que el volante de Alianza Lima llegó al futbol peruano proveniente del ‘Cacique’, club en donde también dejó huella y vaya que hasta el día es recordado por un histórico del país sureño.

“Carlos Caszely, ídolo máximo de Colo Colo, ha sido invitado por Esteban Pavez a presenciar el clásico. El exfutbolista que defendió la Selección Chilena estará ubicado en uno de los palcos del estadio de Matute”; fue la más reciente información que compartió el comunicador Alfredo Ccasa Godoy a través de ‘X’ y con lo cual se entiende que la fiesta está totalmente garantizada en La Victoria.

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Carlos Caszely, ídolo máximo de Colo Colo ha sido invitado por #EstebanPavez a presenciar el clásico . El exfutbolista que defendió la selección chilena estará ubicado en uno de los palcos del estadio de Matute.#AlianzaLima @TVPeruDeportes pic.twitter.com/Ak15Zw8V8h — Alfredo Ccasa Godoy (@machitocasas) September 12, 2026

Las novedades más importantes de Alianza Lima y Universitario para el clásico

El Estadio Alejandro Villanueva se alista para recibir esta noche a los compadres del balompié nacional, quienes por cierto presentan diversas novedades. A la espera de las alineaciones oficiales de cada uno de los equipos, Alianza Lima no contará con hasta 6 jugadores por temas de lesión o decisión técnica. Hablamos de que Paolo Guerrero, Nicolás Díaz, Kevin Quevedo, Piero Cari, Josué Estrada y Cristian Carbajal no estarán disponibles ni siquiera como opciones de recambio.

Universitario de Deportes se queda atrás ya que son 4 jugadores los que no forman parte de la nómina elegida por Héctor Cuper. Nos referimos a que Juan Manuel Requena, José Rivera, Jordan Guivin y Bryan Reyna no concentran en el equipo merengue para visitar esta noche Matute. La decisión fue del comando técnico al no tener lesionados ni sentidos, así que el hincha espera que dicha postura sea la correcta para conseguir los tres puntos ante el clásico rival.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (domingo 13/09)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?

L1 MAX

L1 Play

Fanatiz

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

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