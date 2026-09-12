Carlos Caszely, histórico de Chile, presenciará el clásico en Matute por invitación de Esteban Pavez

Estamos a pocos minutos de presenciar una nueva edición del clásico del fútbol peruano y se ha podido conocer que un histórico del fútbol chileno estará en uno de los palcos del Estadio Alejandro Villanueva. Así es, estamos hablando de un Carlos Caszely que llegó a Lima exclusivamente para ver este duelo entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes por invitación de Esteban Pavez.
Fuente: La Roja.
Carlos Caszely, mundialista en dos oportunidades con Chile (Alemania 1974 y España 1982), es uno de los máximos referentes de Colo Colo y por ello es que conoce a Esteban Pavez. Recordemos que el volante de Alianza Lima llegó al futbol peruano proveniente del ‘Cacique’, club en donde también dejó huella y vaya que hasta el día es recordado por un histórico del país sureño.
“Carlos Caszely, ídolo máximo de Colo Colo, ha sido invitado por Esteban Pavez a presenciar el clásico. El exfutbolista que defendió la Selección Chilena estará ubicado en uno de los palcos del estadio de Matute”; fue la más reciente información que compartió el comunicador Alfredo Ccasa Godoy a través de ‘X’ y con lo cual se entiende que la fiesta está totalmente garantizada en La Victoria.
Carlos Caszely, ídolo máximo de Colo Colo ha sido invitado por #EstebanPavez a presenciar el clásico . El exfutbolista que defendió la selección chilena estará ubicado en uno de los palcos del estadio de Matute.#AlianzaLima @TVPeruDeportes pic.twitter.com/Ak15Zw8V8h— Alfredo Ccasa Godoy (@machitocasas) September 12, 2026
Las novedades más importantes de Alianza Lima y Universitario para el clásico
El Estadio Alejandro Villanueva se alista para recibir esta noche a los compadres del balompié nacional, quienes por cierto presentan diversas novedades. A la espera de las alineaciones oficiales de cada uno de los equipos, Alianza Lima no contará con hasta 6 jugadores por temas de lesión o decisión técnica. Hablamos de que Paolo Guerrero, Nicolás Díaz, Kevin Quevedo, Piero Cari, Josué Estrada y Cristian Carbajal no estarán disponibles ni siquiera como opciones de recambio.
Universitario de Deportes se queda atrás ya que son 4 jugadores los que no forman parte de la nómina elegida por Héctor Cuper. Nos referimos a que Juan Manuel Requena, José Rivera, Jordan Guivin y Bryan Reyna no concentran en el equipo merengue para visitar esta noche Matute. La decisión fue del comando técnico al no tener lesionados ni sentidos, así que el hincha espera que dicha postura sea la correcta para conseguir los tres puntos ante el clásico rival.
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?
- 18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 03:00 | España (domingo 13/09)
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?
- L1 MAX
- L1 Play
- Fanatiz
- DSports y DGO
- Movistar TV
- Claro TV
- Win
- Best Cable
DATOS CLAVES
- Carlos Caszely fue invitado por Esteban Pavez para ver el clásico en Matute.
- Paolo Guerrero lidera la lista de seis bajas en Alianza Lima para hoy.
- Héctor Cúper dejó fuera de lista a cuatro futbolistas de Universitario de Deportes.