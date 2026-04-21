Chankas le mete presión a Alianza Lima en la lucha por el Torneo Apertura

La lucha por el Torneo Apertura está al rojo vivo entre Alianza Lima y Los Chankas, los cuales son actualmente los líderes. No obstante, el cuadro de Andahuaylas ha decidido pasarle toda la presión a los ‘Blanquiazules’. Saben muy bien que no son los grandes candidatos, por lo que quieren estar tranquilos en esta lucha en la que podrían dar la gran sorpresa.

Publicidad

Walter Paolella tomó una importante decisión a la hora de conversar con el medio L1 Max. Sacándose todo tipo de presión para lo que resta del Torneo, mencionando que el que realmente tiene todo el peso para ganar es Alianza. Esto con la intensión de sentirse más tranquilos en este tramo final que se viene de candela.

“La responsabilidad de ser campeones es de Alianza y no de Chankas, nosotros escribimos nuestra historia, después vemos quién publica el libro”, explicó el entrenador. Dejando en claro que acá los obligados a ganar son otros, por lo que les cae todo el peso de la responsabilidad.

Las palabras de Walter Paolella:

✅ EN VIVO WALTER PAOLELLA, DT de Chankas



"La responsabilidad de ser campeones es de Alianza y no de Chankas, nosotros escribimos nuestra historia, después vemos quién publica el libro" " #HablemosDeMAX



Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/ozq3tJTE64 pic.twitter.com/m6khX5K8g8 — L1MAX (@L1MAX_) April 21, 2026

Publicidad

¿Cómo está la tabla de posiciones en el Torneo Apertura?

En estos momentos Alianza Lima es el puntero del Torneo Apertura por diferencia de goles. El cuadro de La Victoria tiene 16 goles a favor, mientras que Los Chankas 10. No obstante, el conjunto de Andahuaylas todavía tiene un partido menos que debe de jugar.

Justamente este jueves 23 de abril se jugará el choque entre Los Chankas y Cienciano, duelo clave para la lucha por el primer lugar. Esto debido a que los ‘Guerreros’ podrían mantenerse en la punta, mientras los cusqueños de dar la sorpresa y ganar se pondrían a solo un punto del primer puesto.

Así va la tabla de posiciones:

Publicidad

El partido que podría definir el Torneo Apertura

De seguir todo igual y que tanto Alianza Lima como Los Chankas sigan en el primer lugar de la tabla de posiciones, en Matute se terminaría de definir quien es el puntero. Esto ya que ambos elencos se van a tener que ver las caras y podría ser el choque definitivo para ambos.

Esto ocurrirá en la fecha número 16 del Torneo Apertura, todavía no se ha definido la fecha en la que se jugará. Pero se sabe que será en el mes de mayo, el estadio elegido será el Alejandro Villanueva ‘Matute’ para poder definir al ganador prácticamente. Ahora eso si es que se mantiene todo igual hasta esa fecha.

Datos Claves

Alianza Lima lidera el Torneo Apertura por una diferencia de goles a favor de 16 .

lidera el por una diferencia de goles a favor de . El entrenador Walter Paolella afirmó que la responsabilidad de ser campeones recae en el club íntimo.

afirmó que la responsabilidad de ser campeones recae en el club íntimo. Los Chankas enfrentarán a Cienciano este jueves 23 de abril por el liderato del torneo.