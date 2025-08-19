Jorge Fossati, sobre el clásico ante Alianza Lima: “Es claro que hay una ventaja deportiva y no es para nosotros”

Jorge Fossati, director técnico de Universitario, habló sobre el clásico ante Alianza Lima en la previa al viaje a Brasil. Es que deben jugar el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras, luego de la dura derrota 0-4 sufrida en la ida en el Monumental. Sin embargo, el entrenador uruguayo habló sobre el duelo ante los ‘Blanquiazules’ y se quejó por el día designado por la Liga 1.

En Universitario no cayó bien que tengan que jugar poco menos de 72 horas ante Sport Huancayo el pasado domingo al mediodía, luego de que lo hicieron en la noche del jueves en la ida ante Palmeiras. En la misma sintonía a esa queja, Fossati volvió a apuntar contra la liga por el clásico ante Alianza Lima.

“Nos condicionan innecesariamente a jugar el domingo, es claro que hay una ventaja deportiva que no es para nosotros. Jamás pido ventaja, no me gusta que me saquen ventaja. Es nuestra obligación defender a nuestro club”, manifestó Fossati ante diversos medios de comunicación.

A su vez, el entrenador de la ‘U’ aclaró que, para el duelo ante los ‘Grones’, recurrirá a la rotación, aunque está claro que también considerará guardar jugadores ante el ‘Verdao’ para llegar bien al domingo. “Van a haber variantes. Se prioriza que estén bien los del jueves, pero que también ninguno de ellos sea exigido de más y puedan estar bien para el domingo“, explicó.

Las quejas de Jorge Fossati contra la Liga 1

Como si la queja por el día del clásico no fuese suficiente, Fossati también manifestó su inconformismo contra otro punto en contra de la Liga 1, los arbitrajes. En el partido ante Sport Huancayo, el gol anulado a Álex Valera fue uno de los motivos de enojo en la conferencia de prensa posterior (omitiendo la posible expulsión de Hugo Ancajima dentro del mal arbitraje de Pablo López y el VAR).

Luego de esto, volvió a arremeter contra los árbitros en el torneo local. “Ya lo que vivimos el otro día, jugamos los dos días y medio, todo eso parece que era imprescindible que se hiciera y todavía después lo que tuvimos que bancar, los 90 minutos y decisiones dentro de esos 90 minutos que nos perjudicaron abiertamente, entonces este grupo se está poniendo cada vez más duro, en vez de piel ya tiene cuero, porque de todos lados que le tiran dardos”, esgrimió.

Los partidos de Universitario hasta el parón de selecciones

Universitario tiene dos duros partidos antes del parón por las Eliminatorias Sudamericanas donde Perú va por un verdadero milagro para tener chances de repechaje al Mundial 2026.

Primero, este jueves 21 de agosto a las 07:30 p.m. visita el Allianz Parque para enfrentar a Palmeiras por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Debido al 0-4 en el Monumental y al poderío del ‘Verdao’, las chances de clasificación son ínfimas.

Luego de este partido, debe volver a Perú para trabajar en el clásico. Este duelo ante Alianza Lima se jugará el domingo 24 de agosto desde las 05:30 p.m. en el Monumental de Ate.

