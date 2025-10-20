Sporting Cristal logró una importante victoria de 1-0 sobre Deportivo Garcilaso en Cusco, con un gol decisivo de Irven Ávila. Este triunfo no solo les otorgó tres puntos cruciales, sino que también revitalizó sus aspiraciones por el Torneo Clausura, ajustando la tabla y brindando un impulso anímico perfecto antes del esperado clásico.

Sporting Cristal piensa en Universitario

Tras el esfuerzo en la altura, el equipo se enfocó de inmediato en su próximo desafío: el fundamental partido contra Universitario de Deportes. Las redes sociales se convirtieron en el canal para un llamado a la acción. Irven Ávila, figura del encuentro, encendió la motivación con la frase: “Gente, nosotros jugamos en la cancha, ustedes en la tribuna. ¡Fuerza Cristal!”.

Sporting Cristal motiva a sus hinchas. (Foto: X).

A esta arenga se sumó el volante Martín Távara, especificando la importancia del apoyo: “Este jueves necesitamos de su aliento, los esperamos en el Nacional. ¡Fuerza Cristal!”. Este mensaje no solo busca llenar el estadio, sino que también ejerce presión sobre el rival, dejando claro el respaldo de la afición en este trascendental duelo.

Sporting Cristal quiere ser campeón

El partido, reprogramado por la jornada 14, se considera una “final adelantada” debido a la situación en la tabla. Universitario de Deportes lidera el Clausura, pero Sporting Cristal, con un partido menos y la reciente victoria, se posiciona como su principal perseguidor. Un triunfo celeste el jueves reduciría drásticamente la distancia, metiendo a los “rimenses” de lleno en la lucha por el playoff a final de temporada.

El clásico se disputará este jueves 23 de octubre a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional. Aunque Universitario es el puntero, los mensajes de los jugadores de Cristal resaltan que la localía y el factor anímico serán claves para buscar la victoria. El equipo de La Florida no solo busca los tres puntos, sino también asestar un golpe moral a su rival en la recta final del campeonato.

Universitario debe estar muy alerta

Los mensajes de Irven Ávila y Martín Távara se interpretan como una declaración de guerra deportiva. Sporting Cristal ha advertido a Universitario que llegan fortalecidos anímicamente, con los tres puntos asegurados y, lo más importante, con la expectativa de una hinchada que promete ser un factor determinante. El “clásico moderno” promete un alto voltaje en su búsqueda por el título de la Liga 1.