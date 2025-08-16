Es tendencia:
Con Sporting Cristal de líder y el triunfo de Alianza Lima: así quedaron las tablas del Clausura y del Acumulado 2025

Luego de la jornada de hoy en la Liga 1, veamos cómo se fueron moviendo las tablas de posiciones.

Por Renato Pérez

© Composición BOLAVIP.Binacional vs. Sporting Cristal y Alianza Lima vs. ADT.

El Torneo Clausura 2025 sigue su curso y hoy tuvimos una nueva jornada. Empezando con el empate sin goles entre UTC de Cajamarca vs. Juan Pablo II, luego con el duelo entre Binacional vs. Sporting Cristal y cerrando el día con el partido en Matute entre Alianza Lima vs. ADT de Tarma; ahora vamos a ir viendo cómo se fueron moviendo las tablas de posiciones.

El encuentro que se disputó en la ciudad de Cajabamba no tuvo muchas emociones que digamos y por ello es que los equipos se repartieron los puntos. Todo lo contrario sucedió en Juliaca cuando Sporting Cristal venció 1-3 al dueño de casa y con dicho resultado se mantienen en la cima del Torneo Clausura 2025, demostrando a la vez un crecimiento muy importante con Paulo Autuori.

En cuanto al encuentro que se acaba de jugar en el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima evidenció durante el primer tiempo cierto nivel de imprecisión en sus acciones y no fue muy claro para marcar la diferencia que necesitaban. Ya en el segundo tiempo, los íntimos demostraron todo su poderío y con goles de Hernán Barcos, Sergio Peña y Alan Cantero lo ganaron por 3-1. El descuento para los tarmeños lo anotó D’Alessandro Montenegro en el tramo final.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Así quedó la tabla de posiciones del Acumulado 2025

Los partidos que restan en la Fecha 6 del Torneo Clausura 2025

Domingo 17 de agosto

  • 12:00 | Sport Huancayo vs. Universitario | Estadio IPD de Huancayo
  • 15:00 | Melgar vs. Ayacucho FC | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa
  • 18:30 | Cusco FC vs. Alianza Atlético | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
Descansa: Cienciano

Fuente: Liga1 Te Apuesto.
renato pérez
Renato Pérez
