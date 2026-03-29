¡Confirmado! Alejandro Orfila asumirá como entrenador de Cusco FC tras sorpresiva salida de Rondelli

La partida de Miguel Rondelli obligó a la directiva de Cusco FC a moverse rápidamente en busca de un reemplazo, pensando tanto en los siguientes compromisos como en la cercanía de su estreno en la Copa Libertadores. Pese a tener vínculo vigente, el entrenador decidió dejar el cargo para incorporarse a Melgar.

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El cuadro cusqueño firmó una de sus mejores campañas en la última temporada y consiguió una histórica clasificación a un torneo de la Conmebol. Sin embargo, tras la salida de Rondelli, el club no tardó en tomar decisiones y ya oficializó la llegada de Alejandro Orfila.

Cusco FC confirmó a su nuevo DT

Luego de la sorpresiva partida de Miguel Rondelli, la directiva de Cusco FC logró cerrar al entrenador que asumirá el reto en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Días atrás, en Modo Fútbol se adelantó el interés por Alejandro Orfila, y finalmente su incorporación fue oficializada.

El periodista deportivo César Luis Merlo dio a conocer a través de sus redes sociales que el DT uruguayo viajará este domingo 29 para sumarse al plantel ‘dorado’.

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Asimismo, señaló que estará acompañado por un comando técnico integrado por Jonathan Bottinelli, Guillermo Almada, Diego Arias, Juan Raña y Vicente Barrios.

🚨Alejandro Orfila es nuevo DT de Cusco FC.

*️⃣Viaja esta noche a 🇵🇪 y firma por el resto de la temporada.

*️⃣Su cuerpo técnico: Jonathan Bottinelli y Guillermo Almada (AC), Diego Arias (PF), Juan Raña (EA) y Vicente Barrios (AV). #TratoHecho pic.twitter.com/jlm7E6WIj3 — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 29, 2026

¿En qué clubes ha sido entrenador?

Su único logro como director técnico fue conseguir el ascenso a la Primera B Nacional con Atlanta de Argentina. A lo largo de su carrera, también dirigió a clubes como Ferro, Defensor Sporting, Belgrano, Deportivo Morón, Almirante Brown, Temperley y Barracas Central.

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DATOS CLAVES

El entrenador uruguayo Alejandro Orfila fue oficializado como nuevo director técnico de Cusco FC.

Orfila viajará este domingo 29 de marzo para sumarse al plantel del equipo dorado.

El comando técnico del estratega incluye a Jonathan Bottinelli y Guillermo Almada como integrantes.