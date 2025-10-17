Tras el triunfo ante Sport Boys, Mr. Peet eligió a su figura en Alianza Lima: “Fue determinante”

Alianza Lima se impuso 3-1 ante Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Uno de los nombres que más resaltó fue el de Piero Cari, quien entró desde el banco y logró marcar diferencia en el juego.

Publicidad

Publicidad

A raíz de su actuación, Peter Arévalo no dudó en referirse al nivel mostrado por el joven jugador con una opinión clara y directa. Conoce qué fue lo que dijo.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre Piero Cari?

Tras el duelo entre Alianza Lima y Sport Boys, el popular Mr. Peet aprovechó el postpartido para destacar el desempeño de Piero Cari, quien fue elegido como el jugador del partido gracias a su notable actuación en la victoria del cuadro ‘blanquiazul’.

“Fue determinante el ingreso de Cari, por eso terminamos eligiéndolo como el jugador de la cancha. El atrevimiento, la frescura. Cuando nosotros pedimos un ’10’ no solamente tiene que jugar habilitando a sus compañeros, sino que tiene que pisar el área. No es el típico ’10’ que entrega y dice ‘resuelve tú’. Es un chico que pisa el área y tiene gol”, señaló el mencionado comunicador.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, resaltó que el joven volante no se limita a distribuir el balón, sino que también muestra intención ofensiva, buscando constantemente el área rival y aportando con goles, como quedó demostrado en el reciente duelo frente al elenco ‘rosado’.

Tweet placeholder

La palabra de Piero Cari tras el triunfo ante Sport Boys

Al finalizar el encuentro, Piero Cari conversó con las cámaras de L1MAX. El mediocampista compartió sus sensaciones sobre su actuación ante Sport Boys y habló brevemente sobre lo que espera en este cierre del Torneo Clausura, a falta de cinco jornadas para el final.

Publicidad

Publicidad

“Es mi primer gol. Siempre todos apoyándome. Le dedico a mi familia, a mi mamá y hermanita. Importante la victoria de hoy y los partidos que siguen. Seguiremos pensando en ganar en todos los partidos”, finalizó.

Tweet placeholder

ver también A pesar del triunfo ante Boys, hinchas de Alianza Lima no soportan más a un jugador: “Displicente, lento y sin panorama”