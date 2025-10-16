A pesar del triunfo ante Boys, hinchas de Alianza Lima no soportan más a un jugador: “Displicente, lento y sin panorama”

Los hinchas de Alianza Lima sufrieron hasta el minuto 62 del partido, puesto que estaban empatando de local 1-1 ante Sport Boys. Jugando en el estadio de Matute por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025, todo había empezado bien con el gol de Paolo Guerrero, pero luego Luis Urruti les malogró la noche con el empate.

Pero, para fortuna de los hinchas de Alianza Lima, Sergio Peña salió por Piero Cari y todo cambió. El joven volante no tardó en marcar un gol, luego Pedro Aquino convirtió otro y al final Alianza Lima terminó ganando 3-1 en Matute.

Quizá por esto es que los hinchas de Alianza Lima se enojaron a pesar de haber ganado. No quitando la crítica pese al triunfo, todos apuntaron a un responsable: el mediocampista Sergio Peña.

Llenándolo de adjetivos en la red social X, los hinchas de Alianza Lima descargaron su furia contra Sergio Peña: “Displicente, lento y sin panorama”, comentó un fanático. “Basta con Peña que trota”, apuntó otro.

Hinchas de Alianza criticaron a Peña. (Foto: Producción Bolavip)

¿Cuánto gana Sergio Peña?

Sergio Peña gana 50 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el volante se lleva por temporada 600 mil dólares.

Con uno de los sueldos más elevados en Alianza Lima, si Sergio Peña cumple todo su contrato (diciembre del 2028) habrá cobrado solo en sueldo más de dos millones de dólares.

¿Por qué los hinchas de Alianza Lima criticaron a Sergio Peña?

Los hinchas de Alianza Lima no soportan más a Sergio Peña y lo llenan de críticas puesto que lo califican como un jugador muy “displicente”, “lento” y “apático”, para jugar al fútbol.

¿Hasta cuándo Sergio Peña tiene contrato con Alianza Lima?

Sergio Peña tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2028. Llegando a Alianza Lima en julio del 2025, el volante todavía está debiendo su mejor versión, según el hincha íntimo.