Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Corte Superior de Justicia definió que Ayacucho FC siga en Liga 1: desestimó apelación de la FPF

La Corte Superior de Justicia de Ayacucho emitió un nuevo fallo en este caso, luego de la apelación que realizó la FPF. Los detalles de la decisión.

Por Hugo Avalos

Ayacucho FC, en uno de sus últimos partidos en Liga 1.
© Liga 1Ayacucho FC, en uno de sus últimos partidos en Liga 1.

La Corte Superior de Justicia de Ayacucho definió la continuidad de Ayacucho FC en la Liga 1 Perú. De esta manera, los ‘Guerreros Wari’ siguen en Primera División, tras resolverse un nuevo fallo en contra de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). De todas maneras, el organismo evalúa los pasos a seguir.

Publicidad

Según informó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X (Twitter), “la Corte Superior de Justicia de Ayacucho decidió declarar infundado los recursos de apelación interpuestos por la FPF“. Así, “le dieron la razón a Ayacucho FC y se queda en la Liga 1“.

La apelación de la FPF apuntaba a dejar sin efecto la medida cautelar por la que el cuadro ayacuchano se mantiene en la Primera División del fútbol peruano. Este es un caso similar al ocurrido con Deportivo Binacional, que ya no juega en Liga 1, luego de que la Justicia ordinaria le dio la razón al organismo que maneja el fútbol en el país.

La Justicia le dio la razón a Ayacucho FC (X @Gustavo_p4).

La Justicia le dio la razón a Ayacucho FC (X @Gustavo_p4).

Publicidad

Cabe recordar que Ayacucho FC había descendido en la temporada 2022 en la última fecha. Sin embargo, el club realizó un reclamo debido a que a Sport Boys no le restaron puntos por las deudas que mantenía. Esto alteró la tabla de posiciones y provocó el descenso de los ‘Guerreros Wari’. A partir de su denuncia, la Justicia ordinaria le permitió disputar la Primera División 2025 mediante una cautelar.

Liga 1 evalúa respuesta ante nuevo fallo a favor de Ayacucho FC

De acuerdo a Peralta, la FPF evalúa los pasos a seguir. “Se espera respuesta legal de la federación“, aseguró en su mensaje en redes sociales. Esto podría alargar aún más la suerte de Ayacucho FC, más allá de que, se asegura, terminar el 2025 en Primera División (si no desciende).

El organismo que rige el fútbol peruano podría elevar el caso a la Corte Suprema en caso de que decida pelear aún más contra Ayacucho FC. De todas maneras, se espera por un comunicado oficial con una postura más clara al respecto.

Publicidad
Se reencontró con el triunfo: Sporting Cristal venció a Ayacucho FC por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025

ver también

Se reencontró con el triunfo: Sporting Cristal venció a Ayacucho FC por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025

Mientras la FPF evalúa los pasos a seguir, el cuadro dirigido por Sergio Castellanos se mantiene en Liga 1, aunque su disputa deportiva no es nada fácil, ya que también pelea por no descender. Actualmente, marcha en el decimosexto puesto de la Tabla Acumulada y se estaría salvando de bajar a Liga 2.

Así van las posiciones de la Tabla Acumulada de la Liga 1 Perú 2025

POSEQUIPOSPTSPJPGPEPPDIF
1Universitario de Deportes69302163+41
2Cusco FC56291757+22
3Alianza Lima55301677+16
4Sporting Cristal51291568+19
5FBC Melgar493112136+13
6Alianza Atlético472914510+12
7Deportivo Garcilaso45301299+9
8Sport Huancayo453113612+3
9ADT443012810-6
10Cienciano38299119+5
11Los Chankas382810810-10
12Atlético Grau3730910110
13Sport Boys32308814-8
14Juan Pablo II College30297913-13
15Comerciantes Unidos26296815-17
16Ayacucho FC25297418-22
17UTC**25296716-24
18Alianza Universidad**24306618-27
19Deportivo Binacional FC*1818468-13

*Deportivo Binacional ya fue bajado de la Liga 1 mediante resolución judicial.

**UTC y Alianza Universidad estarían descendiendo.

hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
¿Selección Peruana sin DT hasta 2027? Lo que explicó Jean Ferrari para su elección
Selección Peruana

¿Selección Peruana sin DT hasta 2027? Lo que explicó Jean Ferrari para su elección

Jean Ferrari no entró en especulaciones y le contestó a Renato Tapia por su crítica
Selección Peruana

Jean Ferrari no entró en especulaciones y le contestó a Renato Tapia por su crítica

Eryc Castillo se cansó de las injusticias contra Alianza Lima y denunció a los árbitros
Alianza Lima

Eryc Castillo se cansó de las injusticias contra Alianza Lima y denunció a los árbitros

El DT campeón de Copa Libertadores que rechazó dirigir a la Selección Peruana: “La Federación le preguntó…”
Selección Peruana

El DT campeón de Copa Libertadores que rechazó dirigir a la Selección Peruana: “La Federación le preguntó…”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo