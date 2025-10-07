La Corte Superior de Justicia de Ayacucho definió la continuidad de Ayacucho FC en la Liga 1 Perú. De esta manera, los ‘Guerreros Wari’ siguen en Primera División, tras resolverse un nuevo fallo en contra de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). De todas maneras, el organismo evalúa los pasos a seguir.

Publicidad

Publicidad

Según informó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X (Twitter), “la Corte Superior de Justicia de Ayacucho decidió declarar infundado los recursos de apelación interpuestos por la FPF“. Así, “le dieron la razón a Ayacucho FC y se queda en la Liga 1“.

La apelación de la FPF apuntaba a dejar sin efecto la medida cautelar por la que el cuadro ayacuchano se mantiene en la Primera División del fútbol peruano. Este es un caso similar al ocurrido con Deportivo Binacional, que ya no juega en Liga 1, luego de que la Justicia ordinaria le dio la razón al organismo que maneja el fútbol en el país.

La Justicia le dio la razón a Ayacucho FC (X @Gustavo_p4).

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que Ayacucho FC había descendido en la temporada 2022 en la última fecha. Sin embargo, el club realizó un reclamo debido a que a Sport Boys no le restaron puntos por las deudas que mantenía. Esto alteró la tabla de posiciones y provocó el descenso de los ‘Guerreros Wari’. A partir de su denuncia, la Justicia ordinaria le permitió disputar la Primera División 2025 mediante una cautelar.

Liga 1 evalúa respuesta ante nuevo fallo a favor de Ayacucho FC

De acuerdo a Peralta, la FPF evalúa los pasos a seguir. “Se espera respuesta legal de la federación“, aseguró en su mensaje en redes sociales. Esto podría alargar aún más la suerte de Ayacucho FC, más allá de que, se asegura, terminar el 2025 en Primera División (si no desciende).

El organismo que rige el fútbol peruano podría elevar el caso a la Corte Suprema en caso de que decida pelear aún más contra Ayacucho FC. De todas maneras, se espera por un comunicado oficial con una postura más clara al respecto.

Publicidad

Publicidad

ver también Se reencontró con el triunfo: Sporting Cristal venció a Ayacucho FC por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025

Mientras la FPF evalúa los pasos a seguir, el cuadro dirigido por Sergio Castellanos se mantiene en Liga 1, aunque su disputa deportiva no es nada fácil, ya que también pelea por no descender. Actualmente, marcha en el decimosexto puesto de la Tabla Acumulada y se estaría salvando de bajar a Liga 2.

Así van las posiciones de la Tabla Acumulada de la Liga 1 Perú 2025

POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP DIF 1 Universitario de Deportes 69 30 21 6 3 +41 2 Cusco FC 56 29 17 5 7 +22 3 Alianza Lima 55 30 16 7 7 +16 4 Sporting Cristal 51 29 15 6 8 +19 5 FBC Melgar 49 31 12 13 6 +13 6 Alianza Atlético 47 29 14 5 10 +12 7 Deportivo Garcilaso 45 30 12 9 9 +9 8 Sport Huancayo 45 31 13 6 12 +3 9 ADT 44 30 12 8 10 -6 10 Cienciano 38 29 9 11 9 +5 11 Los Chankas 38 28 10 8 10 -10 12 Atlético Grau 37 30 9 10 11 0 13 Sport Boys 32 30 8 8 14 -8 14 Juan Pablo II College 30 29 7 9 13 -13 15 Comerciantes Unidos 26 29 6 8 15 -17 16 Ayacucho FC 25 29 7 4 18 -22 17 UTC** 25 29 6 7 16 -24 18 Alianza Universidad** 24 30 6 6 18 -27 19 Deportivo Binacional FC* 18 18 4 6 8 -13

*Deportivo Binacional ya fue bajado de la Liga 1 mediante resolución judicial.

**UTC y Alianza Universidad estarían descendiendo.