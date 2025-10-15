¿De regreso a Alianza Lima? El histórico de Liga 1 que quiere repatriar a Christian Cueva: “Lo ofrecieron”

Christian Cueva sigue sin competencia con Emelec y se espera que recién pueda volver a las canchas en los próximos días. Además, el asunto económico del club ecuatoriano no es un tema menor ni nada por el estilo. Dicho todo eso, existiría la posibilidad de que pueda regresar al fútbol peruano pensando en la temporada 2026 y no hablamos necesariamente de Alianza Lima, equipo del cual es hincha y en el que nunca pudo conseguir un nombre importante debido a sus actuaciones.

En esta ocasión nos referimos a Sport Boys. Así es, el equipo chalaco tendría en la mira la opción de repatriar a un Christian Cueva que todavía tiene contrato con Emelec hasta mediados del año 2027, pero que podría pegar la vuelta si es que finalmente se concretan las negociaciones. Por temas legales y financieros, no será un fichaje sencillo, aunque desde ahora mismo viene rondando el interés de la directiva para que sea el nuevo ’10’ de la plantilla.

“A Christian Cueva lo ofrecieron a Sport Boys para el 2026. El siguiente paso es que el club analice el tema y, de ver con buenos ojos su llegada, comiencen las negociaciones. Está claro que SBA no puede realizar grandes gastos, pero sí un esfuerzo”; reveló el comunicador deportivo Diego Sotomayor a través de su cuenta oficial de ‘X’ respecto al posible futuro que le esperaría al mediocampista.

Diego Penny también se refirió al posible regreso de Christian Cueva a la Liga 1

Durante las más reciente edición del programa ‘Al Ángulo‘, fue Diego Penny quien lanzó la noticia sorprendiendo a los demás panelistas. Lo curioso es que no quiso decir el nombre del equipo que estaría interesando en el fichaje de Christian Cueva, a pesar de fuera insistido en todo momento. Finalmente, horas después de dicha revelación, ya se pudo conocer que hablamos del Sport Boys.

“Un equipo muy importante de Lima le ha tocado la puerta a Christian Cueva para 2026″; fue la información que compartió el exguardameta nacional. Si bien algunos pensaron que Sporting Cristal también podría ser uno de los interesados en repatriar el volante nacional que ahora se alista para volver a competir con camiseta de Emelec, lo concreto ahora es que con 33 años tendría claras chances de pisar nuevamente los campos del fútbol peruano.

Lo que se le viene pronto a Christian Cueva en Emelec

Christian Cueva no disputa un partido oficial con Emelec desde el pasado 14 de septiembre cuando fueron goleados por 4-0 en el clásico frente a Barcelona SC. Hoy que ya estaría totalmente recuperado de la lesión sufrida en dicho partido, el popular ‘Aladino’ se alista para enfrentar a Aucas en el marco de la fecha 2 del hexagonal final de la LigaPro de Ecuador en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda y el duelo está pactado para el próximo domingo 19 de octubre a las 15:30 hora local.

Fuente; Emelec

