La figura de la Liga 1 que Emelec quiere como nuevo socio de Christian Cueva en 2026

En Emelec se ha conocido que están buscando un nuevo socio para Christian Cueva. El club ecuatoriano está viendo con buenos ojos contratar un jugador que pueda ayudar en el ataque. Pero lo más curioso que están viendo la Liga 1 para poder tener a un jugador de calidad que les ayude.

Este jugador no sería otro más que Fidel Martínez, a quien en su momento quisieron tener cuando estaba como jugador libre. Pero el cuadro de Sport Boys se les terminó por adelantar y lo ficharon. Ahora viene teniendo un rendimiento bastante resaltante en el cuadro del puerto, por eso es que parece que lo tienen apuntado como próximo refuerzo para el 2025.

Fidel Martínez (Foto: Sport Boys).

El atacante de 35 años viene siendo un jugador importante en el cuadro del puerto, en donde ha conseguido en 7 partidos anotar 1 gol y dar 1 asistencia en 332 minutos en cancha. Justamente en los últimos 2 encuentros que disputó fue clave para que los chalacos consigan sumar 6 puntos de oro que les permitan alejarse por completo de la zona de descenso.

¿Emelec sacará a Fidel Martínez de Sport Boys?

Esto es algo que se conocerá en el transcurso de las semanas, pues en el Callao están muy contentos con el ecuatoriano que está comenzando a ser importante. Por esa razón es que están pensando en poder darle un nuevo contrato de 2 años más en busca de que se pueda quedar en busca de volver a un torneo internacional.

Así que en este caso va a depender de lo que decida el cuadro porteño para ver si existe una chance que vuelva a Ecuador. Recordemos que esta temporada estuvo jugando en el conjunto de Nacional del país norteño, pero que no terminó de encontrar muchas oportunidades, tan solo jugó 10 partidos en un total de 509 minutos, goles solo hizo 1 en la Copa Libertadores.

Es importante precisar también que la situación de Emelec no es la mejor en este momento. El cuadro ‘bombillo’ está pasando por un mal momento en lo directivo, con deudas a jugadores, situaciones administrativas que influyen en lo deportivo. Así que seguramente esto también puede complicar que se pueda dar este fichaje.

