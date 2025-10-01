Universitario de Deportes le ganó 2-0 a Alianza Atlético en Trujillo para seguir escapándose como líder del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú. Los goles de Martín Pérez Guedes y José ‘Tunche’ Rivera sentenciaron el triunfo ‘crema’. Aunque, esta victoria pudo haber tenido otro resultado por una polémica al final del primer tiempo.

Es que en tiempo de descuento hubo una dura acción de César Inga contra Hernán Lupu. Para el árbitro Augusto Menéndez no hubo ni siquiera falta. Sin embargo, en la repetición se puede ver cómo el defensor de Universitario pisa directamente al mediocampista de Alianza Atlético. Mínimamente, debió ser amonestado.

No obstante, en redes sociales, hubo pedidos de expulsión para Inga. Lupu se sintió fuerte porque su rival terminó por pisarle el tobillo. El VAR no intervino en la acción, considerando que no debía ser tarjeta roja, pero sí fue una acción temeraria, que pasó desapercibido por completo en el partido.

¿Debió ser expulsión para César Inga en Universitario?

En redes sociales, hubo cierto debate por la acción de César Inga. Mientras algunos consideran que, mínimamente, debió ser amarilla y otros hasta aseguran que no pasó nada, hubo muchos críticos que exigieron la expulsión. “Era roja para inga, lo pisa y el VAR ni siquiera lo llama al árbitro“, tiró un usuario (hincha de Alianza Lima) en X (Twitter).

“Si la de Yotún fue roja hace 2 fechas, si la de Lavandeira fue roja en el clásico del Apertura… ¿Por qué la de Di Benedetto contra Boys y la de Inga hoy día ni se revisaron en el VAR?“, se cuestionó otro usuario en la misma red social. También hubo algunas críticas al comentario José Carvallo debido a que dice “se aguanta Inga”, como si el que hubiese recibido la falta fue el jugador ‘crema’.

En caso de una expulsión, el partido pudo haber cambiado rotundamente para Universitario. Jugar todo el segundo tiempo con diez futbolistas lo habría resguardado más y a no arriesgar en ataque. Alianza Atlético pudo haber sacado provecho también.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

