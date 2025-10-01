Es tendencia:
Tras Alianza Atlético, ¿qué partidos le quedan a Universitario para el final del Torneo Clausura?

Universitario ganó en Trujillo y dio otro paso rumbo al título del Clausura y del Campeonato Nacional. ¿Qué le queda por jugar?

Por Hugo Avalos

Universitario de Deportes suma otro triunfo camino al tricampeonato.
Universitario de Deportes suma otro triunfo camino al tricampeonato.

Universitario de Deportes sumó un nuevo triunfo para seguir por el buen camino rumbo al título del Torneo Clausura y al del Campeonato Nacional. Le ganó 2-0 a Atlético Sullana en Trujillo para seguir escapándose en lo más alto del segundo certamen del año en Perú.

El gol de Martín Pérez Guedes en el segundo tiempo abrió el marcador cuando parecía que a la ‘U’ se le podría complicar. José ‘Tunche’ Rivera sentenció el triunfo sobre el final y el equipo de Jorge Fossati sumó de a tres puntos ante un duro equipo como visitante. Si bien Alianza Atlético supo pelearle el encuentro, no pudo hacerle mucho daño al arco de Sebastián Britos.

El conjunto crema se escapa en la primera posición de la tabla de posiciones (27 puntos) con este triunfo. Le sacó cinco puntos de diferencia a su escolta en el Torneo Clausura, Cusco FC (ganó en esta jornada 4-0 a Deportivo Garcilaso y quedó con 22). No obstante, la ‘U’ tiene un partido de más, ya que en la fecha 17 tiene libre.

¿Qué resultados necesita Universitario para lograr ser tricampeón nacional de la Liga 1?

El camino le es favorable a los dirigidos por Fossati, más allá de que todavía debe visitar a Sporting Cristal y a ADT, en las próximas cuatro fechas. Entre los rivales más peligrosos también se encuentra Deportivo Garcilaso, otro de buen año y que incluso supo ganarle a Alianza Lima como visitante hace un par de fechas.

Los partidos que le quedan a Universitario hasta el final del Torneo Clausura 2025

  • Fecha 13: U vs. Juan Pablo II College (domingo 5 de octubre a las 6:00 p.m.).
  • Fecha 14: Sporting Cristal vs. U (miércoles 15 de octubre a las 8:00 p.m.).
  • Fecha 15: U vs. Ayacucho FC (domingo 19 de octubre a las 7:30 p.m.).
  • Fecha 16: ADT vs. U (sin día ni horario confirmado).
  • Fecha 17: Libre.
  • Fecha 18: U vs. Deportivo Garcilaso (sin día ni horario confirmado).
  • Fecha 19: Los Chankas vs. U (sin día ni horario confirmado).

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú

hugo avalos
