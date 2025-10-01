Se aleja de Cusco: así quedó la tabla de posiciones del Clausura y de la Acumulada tras triunfo de Universitario ante Sullana

La fecha número 12 del Torneo Clausura se está viviendo a todo dar con resultados impresionantes. En esta jornada de miércoles se vivió un emocionante encuentro en el Estadio Mansiche con un marcador a favor de Universitario.

Publicidad

Publicidad

El cuadro de Jorge Fossati no la tuvo nada sencilla contra el conjunto de Alianza Atlético. Los sullanenses estuvieron muy bien a lo largo del partido, pero se terminó por definir en errores puntuales que cambiaron el desarrollo del juego.

Tuvieron que pasar 69 minutos para que Martín Pérez Guedes haga saltar a todos los hinchas en Trujillo. El volante consiguió abrir el marcador cuando parecía un juego que terminaría 0-0. Luego, José Rivera que había ingresado desde el banco logró el 2-0 a los 87 minutos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones del Acumulado 2025

Resultados fecha 12 del Torneo Clausura

Estos son los partidos que se van jugando en la fecha número 12 del Torneo Clausura 2025.

Lunes 29 de setiembre:

UTC 2-0 Chankas

Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC

Martes 30 de setiembre:

Sport Huancayo 5-1 Alianza Universidad

Juan Pablo II College 1-1 ADT

Cusco FC 4-0 Deportivo Garcilaso

Publicidad

Publicidad

Miércoles 1 de octubre:

Alianza Atlético 0-2 Universitario

Alianza Lima vs. Atlético Grau

Jueves 2 de octubre:

Melgar vs. Cienciano

ver también ¿Pide convocatoria? La radical postura de Alex Valera tras el adiós de los líderes de la Selección Peruana