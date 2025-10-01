Es tendencia:
Se aleja de Cusco: así quedó la tabla de posiciones del Clausura y de la Acumulada tras triunfo de Universitario ante Sullana

Universitario sigue imparable y se mantiene arriba en la tabla.

Por Bruno Castro

Universitario de Deportes.
© UniversitarioUniversitario de Deportes.

La fecha número 12 del Torneo Clausura se está viviendo a todo dar con resultados impresionantes. En esta jornada de miércoles se vivió un emocionante encuentro en el Estadio Mansiche con un marcador a favor de Universitario.

El cuadro de Jorge Fossati no la tuvo nada sencilla contra el conjunto de Alianza Atlético. Los sullanenses estuvieron muy bien a lo largo del partido, pero se terminó por definir en errores puntuales que cambiaron el desarrollo del juego.

Tuvieron que pasar 69 minutos para que Martín Pérez Guedes haga saltar a todos los hinchas en Trujillo. El volante consiguió abrir el marcador cuando parecía un juego que terminaría 0-0. Luego, José Rivera que había ingresado desde el banco logró el 2-0 a los 87 minutos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Tabla de posiciones del Acumulado 2025

Resultados fecha 12 del Torneo Clausura

Estos son los partidos que se van jugando en la fecha número 12 del Torneo Clausura 2025.

Lunes 29 de setiembre:

  • UTC 2-0 Chankas
  • Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC

Martes 30 de setiembre:

  • Sport Huancayo 5-1 Alianza Universidad
  • Juan Pablo II College 1-1 ADT
  • Cusco FC 4-0 Deportivo Garcilaso
Miércoles 1 de octubre:

  • Alianza Atlético 0-2 Universitario
  • Alianza Lima vs. Atlético Grau

Jueves 2 de octubre:

  • Melgar vs. Cienciano
